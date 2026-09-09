Chiến hào Ukraine thành “bẫy tử thần” giữa vòng vây UAV

Một chỉ huy phương Tây phụ trách chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraine cho biết, các khu vực tiền tuyến tại Ukraine vẫn diễn ra những cuộc giao tranh khốc liệt và tại đây binh sĩ có thể bị thương hoặc thiệt mạng ngay cả khi ra vào hệ thống chiến hào của họ.

binh sĩ Ukraine trên chiến hào. Ảnh: Forsvaret

Chiến hào Ukraine thành “bẫy tử thần”

“Các đơn vị Ukraine chịu tổn thất đáng kể trong quá trình di chuyển ra vào hệ thống chiến hào, bởi chiến tuyến đã ở trạng thái giằng co và ít thay đổi trong thời gian dài”, Chuẩn tướng Atle Molde, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Legio, cho biết.

Lực lượng Đặc nhiệm Legio là sáng kiến đa quốc gia do Na Uy dẫn đầu, nhằm huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ các nước thành viên NATO.

Theo ông Molde, sự hiện diện dày đặc của máy bay không người lái (UAV) trên chiến trường đã khiến hoạt động di chuyển trở nên đặc biệt nguy hiểm. UAV liên tục quần thảo trên không để trinh sát, thu thập thông tin và tiến hành các cuộc tấn công, khiến mọi hoạt động luân chuyển quân đều tiềm ẩn rủi ro.

Các chỉ huy Ukraine lưu ý việc luân chuyển binh sĩ là một trong nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Khu vực xung quanh chiến tuyến, nơi UAV hoạt động dày đặc, thường được mô tả như một “vùng tử địa”. Một quan chức Ukraine nói rằng, chỉ riêng việc tiếp cận các vị trí tiền tuyến cũng có thể mất nhiều ngày và trong không ít trường hợp, đây là giai đoạn nguy hiểm nhất. Không chỉ hoạt động luân chuyển quân, việc tiếp tế và di chuyển giữa các vị trí cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chính vì vậy, các chương trình huấn luyện của phương Tây dành cho binh sĩ Ukraine đặc biệt chú trọng đến kỹ năng di chuyển an toàn ra vào hệ thống chiến hào. Tại Trại Jomsborg - một cơ sở huấn luyện chuyên dụng ở miền đông Ba Lan, các binh sĩ Ukraine được đào tạo với “mục tiêu cốt lõi là bảo toàn tính mạng”, ông Molde nói.

Ông Jorgen, huấn luyện viên thuộc Quân đội Na Uy phụ trách khóa đào tạo chỉ huy trung đội cho biết nội dung huấn luyện có việc sử dụng hỏa lực yểm trợ để chế áp đối phương, qua đó tạo điều kiện cho lực lượng tiến vào hệ thống chiến hào. Theo Jorgen, nhiều học viên Ukraine tham gia khóa học đã có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn và tự đúc kết được những phương pháp tác chiến hiệu quả.

Ông cho biết những kinh nghiệm thực tế do các học viên Ukraine chia sẻ đã được ông trực tiếp thử nghiệm và phát huy hiệu quả trong việc giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ.

Hiểm nguy rình rập quanh các vị trí phòng thủ

Trong cuộc chiến tại Ukraine, chiến hào từ lâu đã gắn liền với những điều kiện chiến đấu khắc nghiệt và nguy cơ thương vong cao. Tuy nhiên, sự gia tăng của các mối đe dọa, đặc biệt là từ UAV, đang khiến tình hình tại tiền tuyến trở nên nguy hiểm hơn.

Binh sĩ có thể bị mắc kẹt trong các chiến hào, hầm trú ẩn và những vị trí phòng thủ khác trong thời gian dài. Một số binh sĩ cho biết họ phải bám trụ tại một vị trí duy nhất trong nhiều tháng, bởi sự hiện diện của UAV và nguy cơ pháo kích khiến việc di chuyển ra ngoài trở nên quá nguy hiểm. Họ buộc phải chờ điều kiện thời tiết thuận lợi, sự yểm trợ hỏa lực từ lực lượng cùng phe hoặc một thời điểm thích hợp để di chuyển mà không bị phát hiện và tấn công.

Một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Ukraine chia sẻ rằng cuộc sống dưới chiến hào phần lớn là chờ đợi trong khi “đạn pháo liên tục dội xuống đầu suốt nhiều giờ”.

Sự nguy hiểm cũng khiến ngay cả những công việc tưởng chừng đơn giản trở nên khó khăn. Việc đào sâu hoặc gia cố chiến hào cũng găp nhiều khó khăn vì binh sĩ có thể trở thành mục tiêu tấn công khi lộ diện, một cựu binh khác cho biết.

“Đó là lúc dễ trúng đạn nhất. Khi cố gắng di chuyển, họ vừa bước ra ngoài đã có thể lập tức hứng chịu hỏa lực dữ dội. Sau đó, họ phải nằm im, thậm chí giả chết, với hy vọng sẽ có một khoảng thời gian ngắn đủ để đứng dậy và chạy đến vị trí an toàn”,

Ngay cả việc cố thủ tại chỗ cũng không bảo đảm an toàn. Các binh sĩ mô tả cảnh phải thu mình trong hầm trú ẩn và chờ đợi, với nỗi lo vị trí phòng thủ có thể bị phá hủy hoặc chiến hào bị đánh sập. “Mọi người bị mắc kẹt tại một chỗ và gần như không thể làm gì để thay đổi tình thế”, một cựu binh cho biết. Khi việc luân chuyển quân không thể thực hiện an toàn, binh sĩ có thể bị mắc kẹt tại tiền tuyến trong thời gian dài.

Vào tháng 8, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 121 của Ukraine cho biết họ đã bám trụ tại vị trí suốt 4 tháng mà không được luân chuyển, đồng thời đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nước uống. Bộ chỉ huy đơn vị cho biết các binh sĩ sẽ được rút khỏi vị trí khi tình hình an ninh cho phép. Hoạt động giám sát dày đặc của UAV đã khiến việc tiếp cận cũng như rời khỏi các vị trí tiền tiêu trở nên đặc biệt khó khăn.

Những bài học về tác chiến chiến hào

Tại Trại Jomsborg, kinh nghiệm chiến đấu thực tế của binh sĩ Ukraine, trong đó có sự am hiểu sâu về tác chiến chiến hào, đang được kết hợp với các phương pháp huấn luyện của phương Tây để xây dựng nội dung đào tạo về cách di chuyển và chiến đấu trong hệ thống chiến hào.

Ông Jorgen cho biết các chiến thuật thâm nhập và rút khỏi chiến hào do phía Ukraine trình diễn thậm chí mang lại nhiều giá trị thực tiễn hơn những bài học đơn lẻ. “Việc bám sát các nguyên tắc cơ bản, đồng thời để binh sĩ đưa kinh nghiệm thực tế của họ vào quá trình huấn luyện có giá trị hơn nhiều so với kinh nghiệm của riêng tôi”, ông Jorgen nói.

Theo các huấn luyện viên tại Jomsborg, tác chiến chiến hào trong cuộc xung đột tại Ukraine có nhiều điểm khác biệt so với những gì quân đội phương Tây từng trải qua trong thời gian dài.

Các vị trí chiến đấu thường xuyên bị máy bay không người lái (UAV) giám sát, trong khi chuỗi tác chiến - từ phát hiện mục tiêu đến tiến hành cuộc tấn công - diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Điều này cho phép lực lượng hai bên phát hiện và tấn công đối phương chỉ trong thời gian ngắn. Ngay cả những hoạt động thường nhật như tiếp tế hoặc luân chuyển quân cũng có thể nhanh chóng trở thành những tình huống giao tranh nguy hiểm.

Phương Tây đang đặc biệt quan tâm đến những thay đổi này. Thông qua hợp tác với phía Ukraine, các lực lượng phương Tây đang đánh giá lại phương pháp huấn luyện cũng như những quan điểm và giả định trước đây về tác chiến chiến hào.

Tại Trại Jomsborg, các chỉ huy phương Tây đang nỗ lực xây dựng hệ thống chiến hào mô phỏng sát với điều kiện thực tế mà binh sĩ Ukraine phải đối mặt trên chiến trường.

Ông Molde cho biết các chiến hào phục vụ huấn luyện “do phía Ukraine trực tiếp xây dựng hoặc hướng dẫn chúng tôi cách xây dựng”, nhằm bảo đảm thiết kế và bố trí gần nhất với các hệ thống chiến hào thực tế. Theo ông, hệ thống chiến hào tại đây đã được điều chỉnh nhiều lần, dù chương trình mới hoạt động chưa đầy một năm. Điều này phản ánh những thách thức trong việc theo kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng của chiến trường Ukraine.

Dù tác chiến trong chiến hào không phải là nội dung được nhiều quân đội phương Tây ưu tiên trong thời gian qua, hình thức chiến đấu này vẫn là một phần quan trọng và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong cuộc xung đột tại Ukraine. Vì vậy, đây đang trở thành một trong những nội dung được chú trọng tại Trại Jomsborg.