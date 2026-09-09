Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm về giải quyết xung đột Ukraine

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, cuộc trao đổi diễn ra với tinh thần tích cực, mang tính xây dựng và thẳng thắn. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi đánh giá về kết quả các chuyến đi gần đây của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Nga và Ukraine, đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì kênh tiếp xúc này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8/2025. Ảnh: Reuters

"Ông Donald Trump thể hiện rất rõ quan điểm về việc chấm dứt xung đột trong thời gian sớm nhất. Điều này sẽ mở ra những triển vọng ấn tượng và to lớn đối với việc khôi phục hoàn toàn quan hệ Mỹ - Nga. Theo quan điểm của ông Trump, điều này đặc biệt sẽ tác động đến các mối quan hệ kinh tế thương mại, hứa hẹn mang lại những lợi ích to lớn cho cả hai quốc gia", ông Ushakov nói,

Tổng thống Nga Putin cũng đưa ra những phân tích khách quan toàn diện về tình hình chiến sự với người đồng cấp Mỹ, đồng thời nêu những bước đi mà theo phía Nga, Mỹ có thể thực hiện để góp phần sớm chấm dứt xung đột quân sự tại Ukraine.

"Tổng thống Donald Trump mong muốn đạt được một bước đột phá trong nhiệm kỳ tổng thống của mình và nhà lãnh đạo ủng hộ tinh thần này trong bối cảnh hai bên hướng tới xây dựng quan hệ đối tác mang tính xây dựng giữa hai cường quốc. Tổng thống Putin đánh giá tích cực những nỗ lực trung gian của phía Mỹ và của cá nhân Donald Trump trong việc tìm kiếm các biện pháp giải quyết xung đột Ukraine", ông Ushakov nhận định.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề nhân đạo và nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc và sẽ điện đàm khi cần thiết. Đây là cuộc điện đàm thứ 15 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025 và là cuộc điện đàm thứ năm kể từ đầu năm 2026.