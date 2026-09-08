Ukraine tuyên bố phá hủy máy bay ném bom Su-24 của Nga tại Crimea

Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine ngày 7/9 cho biết, các nhân viên thuộc đơn vị chuyên trách hoạt động đặc biệt của cơ quan này đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào máy bay Su-24 trong đêm tại bán đảo Crimea.

Clip ghi lại hình ảnh Ukraine tấn công máy bay ném bom Su-24 của Nga. Nguồn: Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine

Cơ quan tình báo Ukraine công bố đoạn video ghi lại thời điểm máy bay bị tấn công. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu cụ thể loại vũ khí hay phương tiện được sử dụng để thực hiện cuộc tập kích.

Su-24 là máy bay ném bom tiền tuyến do Liên Xô thiết kế và hiện vẫn nằm trong biên chế quân đội Nga. Máy bay có khả năng mang nhiều loại vũ khí phóng từ trên không và đã được lực lượng Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu tại Ukraine.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin được phía Ukraine đưa ra.

Các loại vũ khí được trang bị cho Su-24 của Nga bao gồm bom dẫn đường và tên lửa, cho phép máy bay tấn công mục tiêu từ khoảng cách tương đối xa mà không nhất thiết phải tiến vào khu vực giao tranh trực tiếp.