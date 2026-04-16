NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine

Thứ Năm, 06:39, 16/04/2026
VOV.VN - Ngày 15/4, truyền thông châu Âu đưa tin, các nước đồng minh NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2026.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh NATO dự kiến ​​sẽ cung cấp 60 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2026. Ông Rutte cho biết thêm khoản hỗ trợ này sẽ được cung cấp bổ sung vào gói cho vay 90 tỷ euro mà Liên minh châu Âu đã nhất trí trước đó và tập trung vào các nhu cầu ưu tiên hàng đầu về an ninh phòng không, máy bay không người lái, đạn dược tầm xa…

nato cam ket vien tro quan su 60 ty usd cho ukraine hinh anh 1
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: Reuters)

Thông báo được đưa ra trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, nhằm điều phối hỗ trợ quân sự cho Ukraine giữa các thành viên NATO và các nước đối tác. Các cuộc họp như thế này đã trở thành nền tảng chính để tổ chức và duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine, quy tụ hơn 50 quốc gia nhằm điều phối việc cung cấp vũ khí, các chương trình huấn luyện và hỗ trợ hậu cần.

Trước cuộc họp này, Đức đã công bố gói quốc phòng trị giá 4 tỷ euro bao gồm hàng trăm tên lửa Patriot, trong khi Anh công bố gói máy bay không người lái lớn nhất của mình với hơn 120.000 chiếc. Tổng thư ký NATO cũng cho biết các đồng minh vẫn cam kết đảm bảo sự hỗ trợ ổn định và bền vững cho việc phòng thủ của Ukraine trong năm tới.

Trong một động thái liên quan, các nhà lập pháp EU đã tạm thời nhất trí về các biện pháp bảo vệ mới cho các nhà sản xuất thép của EU, với các điều khoản quan trọng nhằm đảm bảo việc loại bỏ dần nhập khẩu thép từ Nga vào năm 2028 và cho phép Ukraine tiếp cận thị trường EU. Tính đến tháng 7 năm 2026, EU dự kiến ​​sẽ giới hạn nhập khẩu thép ở mức 18,3 triệu tấn mỗi năm, giảm 47% so với mức hiện tại. Điều này nhằm mục đích bảo vệ ngành công nghiệp thép của châu Âu khỏi tình trạng dư cung trên thị trường thế giới. Hàng nhập khẩu vượt quá mức giới hạn này sẽ bị đánh thuế 50%.

Hải Đăng/VOV-Praha
Chiến sự đảo chiều cục bộ: Ukraine tăng tốc phản công, kìm hãm đà tiến của Nga
