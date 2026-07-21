Anh gọi tập trận quân sự của Nga ngoài khơi bờ biển Anh là “vô trách nhiệm”

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Streeting nói với các phóng viên khi được hỏi về vụ việc Nga tập trận: “Chúng ta nên xem các sự kiện ngày hôm qua là mang tính trình diễn và vô trách nhiệm”.

Một tàu hải quân Nga. Ảnh minh họa: Mil.ru.

“Đây không phải là lần đầu tiên Nga hành xử như vậy, và thẳng thắn mà nói, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về những mối đe dọa hàng ngày mà đất nước này và các đồng minh của chúng ta phải đối mặt”, ông Streeting nói.

Bình luận về vấn đề này, phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, tuyên bố tất cả các cuộc tập trận, tất cả các hành động của tàu chiến chúng tôi đều được thực hiện trong sự tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế, luật biển. Do đó, không cần phải suy diễn bất kỳ ám chỉ nào từ điều này”.

Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao Nga về vụ 4 thủy thủ chết trên tàu ở Biển Đen VOV.VN - Ấn Độ cho biết, hôm 21/7 họ đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nga và bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau vụ tấn công tên lửa khiến 4 người Ấn Độ thiệt mạng trên một tàu chở hàng ở Biển Đen lúc đang rời cảng Ukraine.