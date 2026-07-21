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Anh gọi tập trận quân sự của Nga ngoài khơi bờ biển Anh là “vô trách nhiệm”

Thứ Ba, 22:50, 21/07/2026
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VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Wes Streeting, hôm 21/7 cho biết việc Nga tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển Anh là “vô trách nhiệm”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Streeting nói với các phóng viên khi được hỏi về vụ việc Nga tập trận: “Chúng ta nên xem các sự kiện ngày hôm qua là mang tính trình diễn và vô trách nhiệm”.

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Một tàu hải quân Nga. Ảnh minh họa: Mil.ru.

“Đây không phải là lần đầu tiên Nga hành xử như vậy, và thẳng thắn mà nói, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về những mối đe dọa hàng ngày mà đất nước này và các đồng minh của chúng ta phải đối mặt”, ông Streeting nói.

Bình luận về vấn đề này, phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, tuyên bố tất cả các cuộc tập trận, tất cả các hành động của tàu chiến chúng tôi đều được thực hiện trong sự tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế, luật biển. Do đó, không cần phải suy diễn bất kỳ ám chỉ nào từ điều này”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch 
Nguồn: Reuters, TASS
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