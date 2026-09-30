Anh không loại trừ khả năng tái gia nhập EU

Thủ tướng Andy Burnham cho rằng, Anh nên xem xét các mô hình khác nhau cho mối quan hệ lâu dài với châu Âu và quyết định đâu là hướng đi tốt nhất. Trước đó, cựu Bộ trưởng Tài chính thuộc Đảng Bảo thủ Osborne từng lập luận rằng Anh nên theo đuổi một liên minh thuế quan với Liên minh châu Âu (EU), trong khi Đảng Dân chủ Tự do kêu gọi Anh tái gia nhập thị trường chung của khối này.

Thủ tướng Andy Burnham cho biết Anh nên cân nhắc các phương án cho mối quan hệ tương lai với Liên minh châu Âu, bao gồm cả khả năng tái gia nhập khối này (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Burnham cho rằng các phương án cần được đánh giá dựa trên "tính khả thi" cũng như những ưu và nhược điểm của từng phương án. Trước đó hôm 29/ 9, Thủ tướng Anh cho biết ông sẽ tận dụng hội nghị thượng đỉnh Anh - EU vào tháng 11 để vạch ra các phương án cho mối quan hệ lâu dài giữa Anh và khối này.

Anh đã bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016, chấm dứt hơn 4 thập kỷ là thành viên và từ đó xảy ra nhiều biến động chính trị, khi các chính phủ kế nhiệm phải chật vật giải quyết những hệ quả về kinh tế và ngoại giao sau cuộc trưng cầu ý dân đó.

Thủ tướng Burnham, mới lên nắm quyền vào tháng 7, trước đó từng bày tỏ mong muốn nước Anh sẽ tái gia nhập EU và cho rằng nước Anh không thể gánh chịu thêm một thập kỷ bất ổn nữa xoay quanh vấn đề này.