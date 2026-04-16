Thái Lan hợp tác với Oman bảo đảm an toàn cho tàu hàng qua eo biển Hormuz

Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Oman, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề quốc phòng Oman Sayyid Shihab bin Tarik Al Said và Tư lệnh Hải quân Oman Saif bin Nasser Al Rahbi tại thủ đô Muscat.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hội đàm với Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề quốc phòng Oman Sayyid Shihab bin Tarik Al Said. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm tự do hàng hải cũng như sự an toàn của tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz. Phía Thái Lan bày tỏ ủng hộ lập trường trung lập cùng vai trò trung gian, mang tính xây dựng của Oman trong các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực. Hai bên cùng khẳng định ngoại giao và đối thoại là yếu tố then chốt nhằm hướng tới hòa bình và ổn định bền vững ở Trung Đông.

Đáng chú ý, phía Thái Lan đã đề nghị Oman hỗ trợ bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền của nước này đi qua eo biển Hormuz, đồng thời phối hợp trong công tác trục vớt tàu Mayuree Naree - con tàu bị thiệt hại nghiêm trọng sau khi bị tấn công trong lúc đi qua eo biển Hormuz ngày 11/3. Cùng với đó, hai bên cũng thảo luận về thúc đẩy hợp tác quốc phòng, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.