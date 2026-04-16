Thái Lan hợp tác với Oman bảo đảm an toàn cho tàu hàng qua eo biển Hormuz

Thứ Năm, 11:09, 16/04/2026
VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 15/4 đã có chuyến thăm, làm việc với giới chức Oman nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là phối hợp bảo đảm an toàn cho tàu hàng của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Oman, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề quốc phòng Oman Sayyid Shihab bin Tarik Al Said và Tư lệnh Hải quân Oman Saif bin Nasser Al Rahbi tại thủ đô Muscat.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hội đàm với Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề quốc phòng Oman Sayyid Shihab bin Tarik Al Said. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm tự do hàng hải cũng như sự an toàn của tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz. Phía Thái Lan bày tỏ ủng hộ lập trường trung lập cùng vai trò trung gian, mang tính xây dựng của Oman trong các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực. Hai bên cùng khẳng định ngoại giao và đối thoại là yếu tố then chốt nhằm hướng tới hòa bình và ổn định bền vững ở Trung Đông.  

Đáng chú ý, phía Thái Lan đã đề nghị Oman hỗ trợ bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền của nước này đi qua eo biển Hormuz, đồng thời phối hợp trong công tác trục vớt tàu Mayuree Naree - con tàu bị thiệt hại nghiêm trọng sau khi bị tấn công trong lúc đi qua eo biển Hormuz ngày 11/3. Cùng với đó, hai bên cũng thảo luận về thúc đẩy hợp tác quốc phòng, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

PV/VOV-Bangkok
Tin liên quan

Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz
Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz

VOV.VN - Một ngày sau khi Mỹ ra lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (14/4) đã có cuộc điện đàm kéo dài.

Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz

Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz

VOV.VN - Một ngày sau khi Mỹ ra lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (14/4) đã có cuộc điện đàm kéo dài.

Pháp kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đối thoại, cảnh báo nguy cơ leo thang ở Trung Đông
Pháp kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đối thoại, cảnh báo nguy cơ leo thang ở Trung Đông

VOV.VN - Ngày 14/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ và Iran nhanh chóng khôi phục các cuộc đàm phán, trong bối cảnh tiến trình các cuộc đối thoại song phương rơi vào bế tắc và có nguy cơ làm căng thẳng gia tăng. 

Pháp kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đối thoại, cảnh báo nguy cơ leo thang ở Trung Đông

Pháp kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đối thoại, cảnh báo nguy cơ leo thang ở Trung Đông

VOV.VN - Ngày 14/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ và Iran nhanh chóng khôi phục các cuộc đàm phán, trong bối cảnh tiến trình các cuộc đối thoại song phương rơi vào bế tắc và có nguy cơ làm căng thẳng gia tăng. 

Lệnh phong tỏa của ông Trump đặt ra phép thử: Mỹ hay Iran chịu đòn đau lâu hơn?
Lệnh phong tỏa của ông Trump đặt ra phép thử: Mỹ hay Iran chịu đòn đau lâu hơn?

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump phong tỏa toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa của Iran qua eo biển Hormuz từ sáng 13/4 đang mở ra một phép thử mới trong cuộc chiến hiện nay: Đó là liệu giới lãnh đạo của Tehran hay ông Trump chịu áp lực kinh tế tốt hơn.

Lệnh phong tỏa của ông Trump đặt ra phép thử: Mỹ hay Iran chịu đòn đau lâu hơn?

Lệnh phong tỏa của ông Trump đặt ra phép thử: Mỹ hay Iran chịu đòn đau lâu hơn?

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump phong tỏa toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa của Iran qua eo biển Hormuz từ sáng 13/4 đang mở ra một phép thử mới trong cuộc chiến hiện nay: Đó là liệu giới lãnh đạo của Tehran hay ông Trump chịu áp lực kinh tế tốt hơn.

