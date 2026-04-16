中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phong tỏa Hormuz: Đòn siết kinh tế của Mỹ và bài toán sinh tồn của Iran

Thứ Năm, 06:00, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ và Iran bước vào giai đoạn căng thẳng mới, quyết định phong tỏa hàng hải nhằm vào Tehran của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mở ra một mặt trận khác – nơi kinh tế trở thành vũ khí chủ đạo.

Được triển khai từ 14h GMT ngày 13/4, lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt đã ngay lập tức bị phía Iran lên án là “hành vi bất hợp pháp” và “tương đương cướp biển”. Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố cứng rắn đó là một thực tế khó phủ nhận: nếu được thực thi đầy đủ, biện pháp này có thể đánh trực diện vào huyết mạch kinh tế của Iran đó là xuất khẩu năng lượng.

Phong tỏa Hormuz: Đòn siết kinh tế của Mỹ và bài toán sinh tồn của Iran. Ảnh minh họa: Reuters

Từ “thời kỳ vàng” ngắn ngủi đến nguy cơ bị bóp nghẹt

Trong nhiều năm, eo biển Hormuz được ví như “van tim” của năng lượng toàn cầu, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới đi qua trong thời bình. Dù kiểm soát thực tế khu vực trong những tuần đầu xung đột, Iran vẫn tận dụng được dòng chảy ấy để duy trì xuất khẩu và thậm chí gia tăng doanh thu. Chỉ trong một tháng trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, Iran lại đang ở vào một giai đoạn hiếm hoi của sự “thuận lợi kinh tế” giữa chiến sự.

Số liệu cho thấy xuất khẩu dầu của Iran không những không giảm mà còn tăng. Trong tháng 3, Tehran xuất khẩu khoảng 1,84 triệu thùng/ngày, và trong tháng 4 duy trì ở mức khoảng 1,71 triệu thùng/ngày - cao hơn mức trung bình năm 2025.

Trong giai đoạn từ 15/3 đến 14/4, Iran xuất khẩu hơn 55 triệu thùng dầu. Với giá dầu duy trì trên 90 USD/thùng, thậm chí nhiều thời điểm vượt 100 USD, doanh thu ước tính đạt gần 5 tỷ USD - cao hơn khoảng 40% so với trước chiến tranh.

Nói cách khác, chính việc kiểm soát Hormuz và đẩy giá năng lượng tăng cao đã giúp Iran “kiếm nhiều hơn trong chiến tranh”. Tuy nhiên, lợi thế đó đang đứng trước nguy cơ bị đảo ngược hoàn toàn.

Phong tỏa Hormuz: Đòn đánh vào “điểm sống còn”

Khi Washington triển khai phong tỏa, mục tiêu không chỉ là ngăn dòng tàu thương mại quốc tế, mà còn trực tiếp cắt đứt “động mạch xuất khẩu” của Iran. Khoảng 80% dầu thô của nước này được vận chuyển qua Hormuz. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có tác động tức thì và sâu rộng tới ngân sách quốc gia, vốn phụ thuộc nặng nề vào năng lượng.

Theo các chuyên gia, tác động của biện pháp này là không thể xem nhẹ. Ngay cả khi Iran đã quen với các lệnh trừng phạt, một cuộc phong tỏa thực sự vẫn có thể gây ra cú sốc lớn.

Không chỉ mất khả năng xuất khẩu ở quy mô hiện tại, Iran còn đối mặt với nguy cơ mất cả nguồn thu phụ từ việc cho phép tàu nước ngoài đi qua Hormuz - một hình thức “thu phí không chính thức” mà Tehran đã tận dụng trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Iran không hoàn toàn không có “đệm giảm sốc”. Lượng dầu dự trữ trên các tàu nổi - ước tính lên tới hơn 150 triệu thùng - có thể giúp duy trì nguồn cung trong ngắn hạn. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể thay thế dòng chảy thương mại liên tục.

Tác động của phong tỏa không dừng lại ở lĩnh vực năng lượng.

Iran là một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào thương mại đường biển, không chỉ để xuất khẩu dầu mà còn các mặt hàng khác như hóa dầu, nhựa và nông sản. Đồng thời, nước này cũng nhập khẩu phần lớn máy móc công nghiệp, thiết bị điện tử và thực phẩm qua các tuyến hàng hải.

Dữ liệu gần nhất cho thấy thương mại phi dầu mỏ của Iran đạt khoảng 94 tỷ USD trong năm tài chính 2025–2026, nhưng nhập khẩu vượt xuất khẩu, khiến nước này rơi vào tình trạng thâm hụt.

Trong bối cảnh đó, phong tỏa có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền: nguồn thu giảm, nguồn cung bị gián đoạn, và áp lực lạm phát gia tăng trong một nền kinh tế vốn đã chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt kéo dài.

Lối thoát nào cho Iran trước áp lực phong tỏa?

Trước nguy cơ bị bóp nghẹt đường biển, Iran không hoàn toàn bị dồn vào thế bí. Một trong những phương án thay thế là tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, được phát triển từ năm 2016.

Hệ thống này đi qua các quốc gia Trung Á như Kazakhstan, Uzbekistan và Turkmenistan, cho phép vận chuyển hàng hóa mà không cần đi qua các tuyến hàng hải dễ bị kiểm soát.

Về lý thuyết, đây là một giải pháp giúp Iran giảm phụ thuộc vào các “điểm nghẽn” như eo biển Hormuz hay eo biển Malacca. Tuy nhiên, trên thực tế, việc vận chuyển dầu bằng đường sắt gặp nhiều hạn chế về kỹ thuật và quy mô, khiến nó khó có thể thay thế vai trò của vận tải biển.

Một lựa chọn khác là sử dụng các “tàu ma” – những tàu tắt hệ thống nhận diện để né tránh giám sát. Phương thức này đã được Iran sử dụng trong thời gian qua để duy trì xuất khẩu bất chấp trừng phạt. Tuy nhiên, trong điều kiện bị phong tỏa quân sự, hiệu quả của chiến thuật này là một dấu hỏi lớn.

Hormuz - chiến trường quyết định trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran

Ở thời điểm hiện tại, tương lai của cuộc đối đầu quanh eo biển Hormuz vẫn còn rất khó đoán định.

Một mặt, phong tỏa có thể gia tăng áp lực kinh tế, buộc Iran phải cân nhắc nhượng bộ. Nhưng mặt khác, nó cũng có thể khiến Tehran cứng rắn hơn, thậm chí đáp trả bằng cách leo thang xung đột.

Như một chuyên gia nhận định, tình hình hiện nay mang tính “biến động cao”, có thể nhanh chóng chuyển sang hai hướng đối lập: hoặc là một thỏa thuận ngừng bắn và giảm căng thẳng, hoặc là một vòng xoáy leo thang mới với các cuộc không kích và tấn công tên lửa.

Phong tỏa eo biển Hormuz là một trong những biện pháp mạnh tay nhất mà Mỹ có thể áp dụng trong cuộc đối đầu với Iran. Nó đánh trực diện vào huyết mạch của nền kinh tế Tehran, đe dọa làm gián đoạn cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu.

Tuy nhiên, hiệu quả của nó không chỉ phụ thuộc vào sức ép kinh tế, mà còn vào ý chí chính trị, khả năng thích ứng của Iran và vai trò của các cường quốc khác.

Trong một cuộc chiến mà kinh tế và địa chính trị đan xen chặt chẽ, không có đòn đánh nào là tuyệt đối. Và tại eo biển Hormuz, nơi từng là điểm tựa giúp Iran gia tăng nguồn thu trong chiến tranh, giờ đây lại trở thành chiến trường quyết định liệu Tehran có thể tiếp tục trụ vững hay không.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: phong tỏa Hormuz Mỹ Iran đàm phán Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga sẵn sàng xử lý urani làm giàu của Iran, tháo gỡ bế tắc đàm phán với Mỹ
Nga sẵn sàng xử lý urani làm giàu của Iran, tháo gỡ bế tắc đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Nga ngày 15/4 đưa tin, Moscow tái khẳng định đề nghị hỗ trợ xử lý lượng urani làm giàu của Iran, trong bối cảnh các đồn đoán về vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran gia tăng.

Ông Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran sau khi đàm phán thất bại
Ông Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran sau khi đàm phán thất bại

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và các cố vấn đang xem xét khả năng nối lại các đòn tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Iran, bên cạnh việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, như một cách phá vỡ bế tắc trong tiến trình đàm phán hòa bình, theo các quan chức Mỹ và nguồn thạo tin.

Điện Kremlin chỉ trích kế hoạch phong tỏa các cảng Iran của Mỹ
Điện Kremlin chỉ trích kế hoạch phong tỏa các cảng Iran của Mỹ

VOV.VN - Điện Kremlin lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai phong tỏa các cảng của Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ