Ông Zelensky: Đàm phán về Ukraine không thể chờ đến khi xung đột Iran kết thúc

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 22/4, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết dù các cuộc trao đổi kỹ thuật với Mỹ vẫn đang diễn ra nhưng ông chưa thấy cơ hội tổ chức các cuộc gặp cấp cao trong bối cảnh vấn đề Iran chưa được giải quyết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ ra thách thức khi cùng một nhóm đàm phán của Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner dẫn dắt đang đồng thời xử lý cả hai hồ sơ Iran và Ukraine.

Theo ông Zelensky, dù hiểu Washington đang tập trung vào xung đột với Iran, cộng đồng quốc tế không thể “để Ukraine lại sau”. “Không thể nói rằng chúng ta sẽ bàn về Ukraine sau. Ukraine không phải là sau đó. Chúng tôi đang ở trong một thảm kịch lớn và cần giải quyết song song”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết cuộc xung đột kéo dài đã làm gián đoạn nguồn cung một số loại vũ khí quan trọng, đặc biệt là tên lửa đánh chặn đạn đạo, trong bối cảnh năng lực sản xuất của Mỹ còn hạn chế.

Chỉ vài giờ sau khi Liên minh châu Âu (EU) thông qua khoản vay quan trọng trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine, ông Zelensky khẳng định nguồn tài chính này mang ý nghĩa “sống còn” đối với đất nước.

Khoản vay vốn bị trì hoãn trong thời gian dài do sự phản đối của Thủ tướng Hungary khi đó là Viktor Orban, người yêu cầu Ukraine nối lại việc trung chuyển dầu Nga sang châu Âu. Tuy nhiên, sau thất bại của ông Orban trong cuộc bầu cử quốc hội gần đây, một trong những rào cản đã được tháo gỡ. Hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến đường ống Druzhba đoạn qua Ukraine đã được nối lại, tạo điều kiện để các đại sứ EU đạt đồng thuận sơ bộ về gói hỗ trợ.

Ông Zelensky cho biết nếu thiếu nguồn tài chính này, Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc tận dụng hết năng lực sản xuất vũ khí. Ông dẫn chứng, nước này hiện sản xuất khoảng 1.000 thiết bị đánh chặn máy bay không người lái mỗi ngày, dù công suất có thể đạt tới 2.000.

“Chúng tôi không có đủ nguồn lực tài chính. Đây thực sự là vấn đề sống còn, để tồn tại và tự vệ, chúng tôi rất cần số tiền này”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.