Mỹ chặn 3 tàu chở dầu treo cờ Iran, căng thẳng tại Hormuz tiếp tục leo thang

Thứ Năm, 06:46, 23/04/2026
VOV.VN - Quân đội Mỹ được cho là đã chặn ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran tại các vùng biển châu Á, đồng thời điều hướng chúng rời khỏi khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết hôm 22/4.

Quân đội Mỹ được cho là đã chặn ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran tại các vùng biển châu Á, đồng thời điều hướng chúng rời khỏi khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết hôm 22/4.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington áp đặt lệnh phong tỏa thương mại đường biển đối với Iran, trong khi Tehran sử dụng hỏa lực để ngăn chặn tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz – cửa ngõ chiến lược dẫn vào Vịnh Ba Tư. Gần 2 tháng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, triển vọng nối lại đàm phán hòa bình vẫn mờ mịt, khi thỏa thuận ngừng bắn liên tục bị phá vỡ.

Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran. Ảnh: CENTCOM/Reuters

Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã làm gián đoạn khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu, châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng năng lượng trên diện rộng. Những ngày gần đây, lực lượng Mỹ cũng đã bắt giữ 1 tàu chở hàng và 1 tàu chở dầu của Iran. Iran cũng thông báo đã bắt giữ 2 tàu container đang tìm cách rời Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Đây là vụ bắt giữ tàu đầu tiên của Tehran kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo các nguồn tin của Reuters, Washington đã chuyển hướng ít nhất 3 tàu chở dầu mang cờ Iran trong những ngày gần đây. Phía quân đội Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin này.

Trong số các tàu bị ảnh hưởng có Deep Sea, một siêu tàu chở dầu treo cờ Iran đang vận chuyển dầu thô. Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng hải MarineTraffic, tàu này được ghi nhận lần cuối trên hệ thống định vị công khai tại vùng biển ngoài khơi Malaysia cách đây 1 tuần.

Tàu Sevin, có quy mô nhỏ hơn với sức chứa tối đa khoảng 1 triệu thùng và đang chở khoảng 65% tải trọng, cũng nằm trong số các tàu bị chặn. Dữ liệu theo dõi cho thấy lần cuối cùng con tàu này xuất hiện ngoài khơi Malaysia là khoảng 1 tháng trước.

Trong khi đó, siêu tàu chở dầu Dorena treo cờ Iran – chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô, cũng bị chặn lại, với tín hiệu cuối cùng được ghi nhận ngoài khơi phía nam Ấn Độ cách đây 3 ngày, theo các nguồn tin và dữ liệu hàng hải.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 22/4 xác nhận rằng tàu Dorena đã bị một tàu khu trục Hải quân Mỹ hộ tống tại Ấn Độ Dương, sau khi con tàu này bị cáo buộc tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa.

Theo các nguồn tin trong ngành vận tải biển, lực lượng Mỹ cũng có thể đã chặn tàu chở dầu Derya treo cờ Iran. Con tàu này được cho là chưa kịp dỡ hàng dầu tại Ấn Độ trước khi thời hạn miễn trừ nhập khẩu dầu thô từ Iran do Washington cấp hết hiệu lực vào ngày 19/4. Dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng hải MarineTraffic cho thấy Derya lần cuối được ghi nhận ngoài khơi bờ biển phía tây Ấn Độ vào ngày 17/4.

Theo CENTCOM, tính đến 22/4, lực lượng Mỹ đã yêu cầu tổng cộng 29 tàu quay đầu hoặc trở lại cảng xuất phát. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa công bố danh sách đầy đủ các tàu bị chặn, đồng thời chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các yêu cầu bình luận liên quan đến các tàu Derya và Deep Sea.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dich)
Theo Reuters
Nhà Trắng: Các biện pháp phong toả đã bóp nghẹt nền kinh tế của Iran

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 22/4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chờ một phản hồi thống nhất từ giới lãnh đạo Tehran đối với các điều khoản mà Mỹ đề xuất cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 22/4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chờ một phản hồi thống nhất từ giới lãnh đạo Tehran đối với các điều khoản mà Mỹ đề xuất cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Iran tiếp tục chỉ trích Mỹ, tàu sân bay thứ ba của Washington đến Trung Đông

VOV.VN - Tiếp tục cuộc chiến truyền thông gay gắt giữa giữa Mỹ và Iran, các nhà lãnh đạo Iran tối qua (22/4) đã chỉ trích dữ dội việc Mỹ không chịu dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, coi đây là hành vi xâm phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn và cản trở đàm phán giữa hai nước.

VOV.VN - Tiếp tục cuộc chiến truyền thông gay gắt giữa giữa Mỹ và Iran, các nhà lãnh đạo Iran tối qua (22/4) đã chỉ trích dữ dội việc Mỹ không chịu dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, coi đây là hành vi xâm phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn và cản trở đàm phán giữa hai nước.

Ấn Độ bác bỏ thông tin trả tiền cho Iran để qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 22/4 đã chính thức phủ nhận thông tin cho rằng các tàu của nước này phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử cho Iran để được phép đi qua eo biển Hormuz.

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 22/4 đã chính thức phủ nhận thông tin cho rằng các tàu của nước này phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử cho Iran để được phép đi qua eo biển Hormuz.

