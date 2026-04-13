Anh và Pháp từ chối tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ

Thứ Hai, 22:12, 13/04/2026
VOV.VN - Các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Anh và Pháp, tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, qua đó làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương vốn đang đối mặt nhiều bất đồng.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết một số quốc gia khác sẽ cùng tham gia chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz cùng với Mỹ. Tuy nhiên, Anh và Pháp khẳng định không muốn bị cuốn vào xung đột bằng việc tham gia phong tỏa.

Động thái từ chối này được xem là một điểm bất đồng mới giữa các đồng minh châu Âu và Washington, trong bối cảnh Tổng thống Trump từng nhiều lần đe dọa rút Mỹ khỏi NATO, đồng thời cân nhắc cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu.

Các đồng minh NATO trong đó có Anh và Pháp, tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Ảnh minh họa: Reuters

Căng thẳng càng gia tăng khi một số quốc gia châu Âu từ chối hỗ trợ chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran, bao gồm việc không cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận.

Dù vậy, các nước châu Âu không hoàn toàn đứng ngoài về vấn đề eo biển Hormuz. Nhiều quốc gia cho biết sẵn sàng tham gia đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển này, nhưng chỉ khi đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững với Iran và có cam kết rõ ràng rằng tàu thuyền của họ sẽ không bị tấn công.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte được cho là đã kêu gọi các chính phủ châu Âu sớm đưa ra cam kết cụ thể nhằm hỗ trợ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Ông cũng cho biết NATO có thể đóng vai trò tại khu vực này nếu 32 quốc gia thành viên đạt được đồng thuận về việc triển khai một sứ mệnh chung.

Thủ tướng Anh tuyên bố không sa lầy vào xung đột Iran

VOV.VN - Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố Anh sẽ không bị cuốn vào xung đột với Iran bất chấp áp lực, đồng thời phản đối mọi động thái phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: NATO Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz đàm phán Mỹ Iran
Eo biển Hormuz và tiền lệ nguy hiểm cho các "yết hầu" hàng hải
Thủ tướng Anh tuyên bố không sa lầy vào xung đột Iran

VOV.VN - Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố Anh sẽ không bị cuốn vào xung đột với Iran bất chấp áp lực, đồng thời phản đối mọi động thái phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu.

Chiến dịch đầy rủi ro của Mỹ ở eo biển Hormuz
