Ảnh vệ tinh hé lộ bất thường gần “huyết mạch dầu mỏ” của Iran

Theo hình ảnh do các vệ tinh Sentinel-1, Sentinel-2 và Sentinel-3 của Copernicus ghi nhận trong các ngày từ 6-8/5, vệt nghi dầu tràn xuất hiện dưới dạng lớp màng màu xám và trắng, bao phủ vùng biển phía Tây đảo Kharg dài khoảng 8 km.

Ảnh vệ tinh cho thấy vệt nghi dầu tràn rộng hàng chục km2 gần đảo Kharg của Iran ngày 6/5/2026. Ảnh: Copernicus Sentinel-2/Reuters

Ông Leon Moreland, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức Giám sát xung đột và môi trường, cho biết vệt loang “có đặc điểm trực quan phù hợp với dầu”, đồng thời ước tính diện tích bị ảnh hưởng vào khoảng 45 km2.

Ông Louis Goddard, đồng sáng lập công ty tư vấn Data Desk chuyên về khí hậu và hàng hóa, cũng nhận định các hình ảnh nhiều khả năng cho thấy một vụ tràn dầu. Theo ông, đây có thể là vụ tràn dầu lớn nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát cách đây 70 ngày.

Quân đội Mỹ và phái bộ Iran tại Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận liên quan đến các hình ảnh vệ tinh này.

Ông Moreland cho biết nguyên nhân vụ tràn dầu cũng như điểm phát sinh hiện vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các hình ảnh chụp ngày 8/5 không cho thấy dấu hiệu xuất hiện thêm các điểm rò rỉ dầu mới.

Đảo Kharg Island - nơi lực lượng Mỹ tuyên bố đã phá hủy các mục tiêu quân sự của Iran trong giai đoạn đầu xung đột - là đầu mối trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, phần lớn được vận chuyển tới Trung Quốc.

Hải quân Mỹ hiện áp đặt phong tỏa các cảng của Iran nhằm ngăn tàu chở dầu của Tehran ra vào, trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran liên tiếp xảy ra đụng độ tại Vịnh Ba Tư.

Cuộc xung đột cũng khiến hàng trăm tàu mắc kẹt tại khu vực vùng Vịnh, gây ra sự gián đoạn lớn đối với nguồn cung dầu thô toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng trên thế giới.