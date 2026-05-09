Tình báo Mỹ: Ông Mojtaba Khamenei trực tiếp chỉ đạo chiến lược tác chiến của Iran

Thứ Bảy, 06:26, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng lãnh đạo tối cao mới của Iran đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tác chiến cùng các quan chức cấp cao của Tehran.

Các báo cáo cho thấy cơ cấu quyền lực thực sự trong bộ máy lãnh đạo Iran hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên, giới tình báo Mỹ cho rằng ông Mojtaba Khamenei nhiều khả năng đang tham gia chỉ đạo cách thức Iran tiến hành các hoạt động quân sự cũng như việc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

tinh bao my Ong mojtaba khamenei truc tiep chi dao chien luoc tac chien cua iran hinh anh 1
Ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Ông Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương trong một cuộc tấn công hồi đầu chiến sự, vụ việc được cho là đã khiến cha ông cùng một số lãnh đạo quân sự cấp cao Iran thiệt mạng. Sự vắng mặt kéo dài của ông làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe cũng như vai trò thực tế của ông trong bộ máy lãnh đạo Iran.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đã kéo dài hơn một tháng. Theo các nguồn tin, tình báo Mỹ nhận định Iran hiện vẫn đang trong quá trình phục hồi sau chiến dịch không kích của Mỹ. Dù vậy, chiến dịch này được cho là chưa phá hủy hoàn toàn các năng lực quân sự chủ chốt của Tehran và Iran vẫn có khả năng duy trì sức chống chịu thêm nhiều tháng dưới các biện pháp phong tỏa của Mỹ.

Các nguồn tin cho biết, ông Mojtaba Khamenei được tuyên bố trở thành lãnh đạo tối cao mới của Iran vài ngày sau vụ tấn công khiến ông bị thương. Tuy nhiên, cho đến nay, cộng đồng tình báo Mỹ vẫn chưa thể xác minh tung tích của ông.

Một phần nguyên nhân là do ông Khamenei không sử dụng các thiết bị điện tử để liên lạc. Theo một nguồn tin, ông chỉ trao đổi thông tin thông qua những người có thể gặp trực tiếp hoặc bằng cách gửi thông điệp qua người đưa tin.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mỹ và châu Âu chơi nước cờ lớn, Hormuz thành "quân bài mặc cả chiến lược"
Mỹ và châu Âu chơi nước cờ lớn, Hormuz thành “quân bài mặc cả chiến lược”

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng và an ninh hàng hải toàn cầu đứng trước nhiều rủi ro, eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới – đang nổi lên như một điểm then chốt trong tính toán chiến lược của Mỹ và châu Âu.

Phía sau quyết định đình chỉ chiến dịch “Dự án Tự do” tại Hormuz của ông Trump

VOV.VN - Quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi kế hoạch hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz được cho là xuất từ việc một đồng minh chủ chốt của Mỹ ở vùng Vịnh không cho phép Washington sử dụng căn cứ quân sự và không phận để thực hiện chiến dịch Dự án Tự do

Chiến sự Iran và bài toán hỏa lực: Mỹ tính tới siêu tàu chiến lớp Trump

VOV.VN - Chỉ trong 4 tuần đầu của cuộc xung đột với Iran, lực lượng Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk, làm dấy lên lo ngại về quy mô dự trữ và năng lực sản xuất. Trong bối cảnh đó, ý tưởng về “siêu tàu chiến lớp Trump” nổi lên như một nỗ lực nhằm tái định hình cách Mỹ triển khai sức mạnh trên biển.

