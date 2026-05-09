中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

Thứ Bảy, 06:54, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

Trong thông điệp phát trên sóng vô tuyến, phía Iran tuyên bố đôi khi họ cần “dạy cho người Mỹ một bài học”.

iran yeu cau tau thuyen thuong mai tranh xa chien ham my tai hormuz hinh anh 1
Tàu chiến Mỹ ở vùng Vịnh. Ảnh: Hải quân Mỹ

“Chúng tôi khuyến cáo các tàu giữ khoảng cách tối thiểu 16km với tàu chiến để đảm bảo an toàn, bởi đôi khi chúng tôi cần dạy cho người Mỹ một bài học bằng “tên lửa và máy bay không người lái", phía Iran nêu rõ. Cảnh báo của Iran được phát trên kênh VHF 16 — tần số vô tuyến quốc tế thường được sử dụng cho các liên lạc khẩn cấp hàng hải.

Một nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết, phía Iran đã yêu cầu tất cả tàu thuyền ở khu vực phía bắc eo biển Hormuz di chuyển xuống gần Dubai hơn và “tất cả đều đã tuân theo”. Nguồn tin này cũng cho biết đã xảy ra “các đợt đấu súng dữ dội” trên tuyến hàng hải này trong ngày 8/5.

Trong khi đó, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải  Anh (UKMTO) cho biết lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn “giảm đáng kể” và đã có nhiều sự cố an ninh mới trong vòng 48 giờ qua.

UKMTO cảnh báo hoạt động tại tuyến đường thủy chiến lược này vẫn “tiềm ẩn rủi ro cao” sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thuyền trong khu vực, đồng thời cho biết các hoạt động thực thi liên quan đến phong tỏa hàng hải vẫn đang tiếp diễn.

Hồng Anh/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ eo biển Hormuz tàu chiến Mỹ Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ Iran cảnh báo Mỹ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đàm phán Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ và châu Âu chơi nước cờ lớn, Hormuz thành “quân bài mặc cả chiến lược”
Mỹ và châu Âu chơi nước cờ lớn, Hormuz thành “quân bài mặc cả chiến lược”

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng và an ninh hàng hải toàn cầu đứng trước nhiều rủi ro, eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới – đang nổi lên như một điểm then chốt trong tính toán chiến lược của Mỹ và châu Âu.

Mỹ và châu Âu chơi nước cờ lớn, Hormuz thành “quân bài mặc cả chiến lược”

Mỹ và châu Âu chơi nước cờ lớn, Hormuz thành “quân bài mặc cả chiến lược”

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng và an ninh hàng hải toàn cầu đứng trước nhiều rủi ro, eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới – đang nổi lên như một điểm then chốt trong tính toán chiến lược của Mỹ và châu Âu.

Từ “Cuồng nộ” đến “Dự án tự do”: Mỹ loay hoay thoát khỏi bẫy chiến lược tại Iran
Từ “Cuồng nộ” đến “Dự án tự do”: Mỹ loay hoay thoát khỏi bẫy chiến lược tại Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột Mỹ-Iran mà ông Trump từng kỳ vọng sẽ chỉ kéo dài khoảng 6 tuần nay đã bước sang tuần thứ 10 mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo giới quan sát, Tổng thống Mỹ hiện đối mặt với hai sức ép lớn — một từ địa chính trị và một từ tình hình chính trị trong nước.

Từ “Cuồng nộ” đến “Dự án tự do”: Mỹ loay hoay thoát khỏi bẫy chiến lược tại Iran

Từ “Cuồng nộ” đến “Dự án tự do”: Mỹ loay hoay thoát khỏi bẫy chiến lược tại Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột Mỹ-Iran mà ông Trump từng kỳ vọng sẽ chỉ kéo dài khoảng 6 tuần nay đã bước sang tuần thứ 10 mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo giới quan sát, Tổng thống Mỹ hiện đối mặt với hai sức ép lớn — một từ địa chính trị và một từ tình hình chính trị trong nước.

Phía sau quyết định đình chỉ chiến dịch “Dự án Tự do” tại Hormuz của ông Trump
Phía sau quyết định đình chỉ chiến dịch “Dự án Tự do” tại Hormuz của ông Trump

VOV.VN - Quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi kế hoạch hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz được cho là xuất từ việc một đồng minh chủ chốt của Mỹ ở vùng Vịnh không cho phép Washington sử dụng căn cứ quân sự và không phận để thực hiện chiến dịch Dự án Tự do

Phía sau quyết định đình chỉ chiến dịch “Dự án Tự do” tại Hormuz của ông Trump

Phía sau quyết định đình chỉ chiến dịch “Dự án Tự do” tại Hormuz của ông Trump

VOV.VN - Quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi kế hoạch hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz được cho là xuất từ việc một đồng minh chủ chốt của Mỹ ở vùng Vịnh không cho phép Washington sử dụng căn cứ quân sự và không phận để thực hiện chiến dịch Dự án Tự do

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ