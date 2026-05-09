Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

Trong thông điệp phát trên sóng vô tuyến, phía Iran tuyên bố đôi khi họ cần “dạy cho người Mỹ một bài học”.

Tàu chiến Mỹ ở vùng Vịnh. Ảnh: Hải quân Mỹ

“Chúng tôi khuyến cáo các tàu giữ khoảng cách tối thiểu 16km với tàu chiến để đảm bảo an toàn, bởi đôi khi chúng tôi cần dạy cho người Mỹ một bài học bằng “tên lửa và máy bay không người lái", phía Iran nêu rõ. Cảnh báo của Iran được phát trên kênh VHF 16 — tần số vô tuyến quốc tế thường được sử dụng cho các liên lạc khẩn cấp hàng hải.

Một nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết, phía Iran đã yêu cầu tất cả tàu thuyền ở khu vực phía bắc eo biển Hormuz di chuyển xuống gần Dubai hơn và “tất cả đều đã tuân theo”. Nguồn tin này cũng cho biết đã xảy ra “các đợt đấu súng dữ dội” trên tuyến hàng hải này trong ngày 8/5.

Trong khi đó, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn “giảm đáng kể” và đã có nhiều sự cố an ninh mới trong vòng 48 giờ qua.

UKMTO cảnh báo hoạt động tại tuyến đường thủy chiến lược này vẫn “tiềm ẩn rủi ro cao” sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thuyền trong khu vực, đồng thời cho biết các hoạt động thực thi liên quan đến phong tỏa hàng hải vẫn đang tiếp diễn.