  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ trừng phạt nhiều thực thể tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chương trình UAV của Iran

Thứ Bảy, 06:43, 09/05/2026
VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/5 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân và công ty, bao gồm 2 thực thể tại Trung Quốc và 3 ở Hồng Kông (Trung Quốc) với cáo buộc hỗ trợ chương trình máy bay không người lái quân sự của Iran. 

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các cá nhân và doanh nghiệp bị trừng phạt đã tham gia hỗ trợ quân đội Iran mua sắm vũ khí và các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất máy bay không người lái Shahed, loại UAV mà Iran sử dụng rộng rãi trong các hoạt động quân sự và bị phương Tây cáo buộc cung cấp cho các lực lượng đồng minh trong khu vực.

UAV Shahed của Iran. (Ảnh: Reuters)

Động thái mới của Mỹ diễn ra chỉ 1 tuần trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, nơi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới Iran và thương mại tiếp tục phủ bóng lên quan hệ song phương.

Các biện pháp trừng phạt cũng được công bố trong lúc các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột liên quan tới Iran đang rơi vào bế tắc. Trong tuyên bố của mình, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định nước này vẫn sẵn sàng sử dụng các công cụ kinh tế để gây sức ép lên cơ sở công nghiệp quân sự của Iran.

Theo tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục nhắm vào các mạng lưới cung ứng giúp Iran tiếp cận công nghệ, linh kiện và nguyên liệu phục vụ chương trình máy bay không người lái và các hoạt động quân sự khác. Bộ Tài chính Mỹ cũng cảnh báo sẽ có hành động đối với bất kỳ công ty nước ngoài nào tham gia hỗ trợ hoạt động thương mại bị coi là bất hợp pháp với Iran, bao gồm cả các hãng hàng không.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Thế tiến thoái lưỡng nan của ông Trump trong đàm phán hòa bình với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dường như đang nóng lòng muốn chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - lực lượng quân sự tinh nhuệ hiện nắm vai trò trung tâm trong bộ máy quyền lực Iran lại không vội vàng.

Tuyến đường bí mật giúp Iran né phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Giữa lúc Mỹ siết chặt phong tỏa hàng hải nhằm cô lập Tehran, Iran đang âm thầm mở rộng mạng lưới vận tải qua Pakistan, Nga và Trung Á để duy trì dòng chảy hàng hóa và xuất khẩu dầu mỏ.

Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu hỏa lực, Tehran ví eo Hormuz như “bom nguyên tử”
VOV.VN - Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo Hormuz và các vùng biển lân cận, khi lực lượng Mỹ và Iran hôm qua tiếp tục đối đầu hỏa lực, lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp. Nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh giữa 2 bên được cho là đang rất cận kề.

