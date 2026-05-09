Mỹ trừng phạt nhiều thực thể tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chương trình UAV của Iran

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các cá nhân và doanh nghiệp bị trừng phạt đã tham gia hỗ trợ quân đội Iran mua sắm vũ khí và các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất máy bay không người lái Shahed, loại UAV mà Iran sử dụng rộng rãi trong các hoạt động quân sự và bị phương Tây cáo buộc cung cấp cho các lực lượng đồng minh trong khu vực.

UAV Shahed của Iran. (Ảnh: Reuters)

Động thái mới của Mỹ diễn ra chỉ 1 tuần trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, nơi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới Iran và thương mại tiếp tục phủ bóng lên quan hệ song phương.

Các biện pháp trừng phạt cũng được công bố trong lúc các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột liên quan tới Iran đang rơi vào bế tắc. Trong tuyên bố của mình, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định nước này vẫn sẵn sàng sử dụng các công cụ kinh tế để gây sức ép lên cơ sở công nghiệp quân sự của Iran.

Theo tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục nhắm vào các mạng lưới cung ứng giúp Iran tiếp cận công nghệ, linh kiện và nguyên liệu phục vụ chương trình máy bay không người lái và các hoạt động quân sự khác. Bộ Tài chính Mỹ cũng cảnh báo sẽ có hành động đối với bất kỳ công ty nước ngoài nào tham gia hỗ trợ hoạt động thương mại bị coi là bất hợp pháp với Iran, bao gồm cả các hãng hàng không.