Ảnh vệ tinh mới xác nhận máy bay E-3 Sentry của Mỹ ở Saudi Arabia bị phá hủy

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 29/3 ghi lại cảnh chiếc máy bay phản lực E-3 AWACS của Không quân Mỹ bị phá hủy trên đường lăn tại Căn cứ Không quân Prince Sultan. Phần lớn thân giữa của máy bay Boeing E-3 Sentry đã bị phá hủy. Đáng chú ý, mái vòm radar quay đặc trưng thường được gắn trên đỉnh thân máy bay nằm rơi trên mặt đất. Xung quanh khu vực chiếc máy bay bị hư hại có nhiều phương tiện xuất hiện.

Máy bay phản lực E-3 AWACS của Không quân Mỹ bị phá hủy tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia ngày 29/3. Ảnh: Airbus

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy hai máy bay E-3 Sentry khác đỗ ngoài trời tại căn cứ, chúng không được di chuyển vào nhà chứa ít nhất 2 ngày sau vụ tấn công. Một trong số đó nằm cách chiếc máy bay bị phá hủy chưa đầy 1.300 mét.

Ngoài ra, ảnh vệ tinh còn cho thấy nhiều khí tài khác, bao gồm máy bay tiếp dầu và máy bay trinh sát Northrop Grumman E-2 Hawkeye, cũng đang ở trạng thái lộ thiên.

Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Máy bay AWACS là hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, có khả năng giám sát khu vực chiến trường rộng tới hơn 190.000 km2 từ mặt đất đến tầng bình lưu. Đây được xem là một trong những thành phần then chốt trong năng lực tác chiến của quân đội Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.