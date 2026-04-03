中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ảnh vệ tinh mới xác nhận máy bay E-3 Sentry của Mỹ ở Saudi Arabia bị phá hủy

Thứ Sáu, 10:51, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới do Airbus cung cấp cho thấy một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Mỹ đã bị phá hủy sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia hôm 27/3.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 29/3 ghi lại cảnh chiếc máy bay phản lực E-3 AWACS của Không quân Mỹ bị phá hủy trên đường lăn tại Căn cứ Không quân Prince Sultan. Phần lớn thân giữa của máy bay Boeing E-3 Sentry đã bị phá hủy. Đáng chú ý, mái vòm radar quay đặc trưng thường được gắn trên đỉnh thân máy bay nằm rơi trên mặt đất. Xung quanh khu vực chiếc máy bay bị hư hại có nhiều phương tiện xuất hiện.

Anh ve tinh moi xac nhan may bay e-3 sentry cua my o saudi arabia bi pha huy hinh anh 1
Máy bay phản lực E-3 AWACS của Không quân Mỹ bị phá hủy tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia ngày 29/3. Ảnh: Airbus

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy hai máy bay E-3 Sentry khác đỗ ngoài trời tại căn cứ, chúng không được di chuyển vào nhà chứa ít nhất 2 ngày sau vụ tấn công. Một trong số đó nằm cách chiếc máy bay bị phá hủy chưa đầy 1.300 mét.

Ngoài ra, ảnh vệ tinh còn cho thấy nhiều khí tài khác, bao gồm máy bay tiếp dầu và máy bay trinh sát Northrop Grumman E-2 Hawkeye, cũng đang ở trạng thái lộ thiên.

Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Máy bay AWACS là hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, có khả năng giám sát khu vực chiến trường rộng tới hơn 190.000 km2 từ mặt đất đến tầng bình lưu. Đây được xem là một trong những thành phần then chốt trong năng lực tác chiến của quân đội Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.

bo_truong_tu_phap_my_pamela_bondi._anh_ap.jpg

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ lên tiếng sau khi bị sa thải

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi cho biết sẽ tiến hành chuyển giao công việc trong vòng một tháng tới, trước khi đảm nhận vai trò mới trong khu vực tư nhân, đồng thời khẳng định tiếp tục ủng hộ Tổng thống Donald Trump và chính quyền hiện tại.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran Iran tấn công căn cứ Mỹ chiến sự Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Áo từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận cho chiến dịch Iran

VOV.VN - Ngày 2/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo Michael Bauer cho biết, nước này đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc sử dụng không phận của Áo cho các hoạt động quân sự tại Trung Đông, đồng thời khẳng định lập trường trung lập của nước này trong bối cảnh cuộc xung đột trong khu vực ngày càng leo thang.

Tình báo Mỹ: Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa đáng kể

VOV.VN - Theo các đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ, khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và nước này vẫn sở hữu hàng nghìn UAV cảm tử, bất chấp các đợt không kích liên tục của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự trong suốt 5 tuần qua.

Iran “bắn ít, đánh hiểm” khiến Mỹ và Israel đối mặt thế trận khó lường

VOV.VN - Các đợt tấn công của Iran tại Trung Đông đang giảm về quy mô nhưng trở nên chọn lọc và khó lường hơn, khi Tehran chuyển sang chiến thuật “bắn ít, đánh hiểm” nhằm kéo dài xung đột và gia tăng sức ép lên Mỹ và Israel, bất chấp năng lực quân sự bị suy giảm sau các đòn không kích.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ