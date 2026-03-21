Toàn cảnh quốc tế trưa 21/3: Iran tấn công Israel và căn cứ Mỹ

Cảnh mỏ khí đốt lớn nhất Iran bốc cháy ngùn ngụt sau khi trúng đòn không kích

VOV.VN - Mỏ khí tự nhiên lớn nhất của Iran và thế giới, South Pars, bốc cháy ngùn ngụt vào ngày 18/3 sau khi trúng các đòn không kích của đối phương. Tới 80% lượng điện Iran được sản xuất bằng khí đốt. Bộ trưởng quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã hứa hẹn sẽ có thêm những “bất ngờ” nữa.