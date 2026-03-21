Qatar từng cảnh báo về những rủi ro của việc khiêu khích Iran

Trong bối cảnh Qatar đang hứng chịu hậu quả từ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ngành năng lượng, gây tê liệt một phần tập đoàn khí đốt khổng lồ của nước này, CEO của QatarEnergy, đồng thời là Bộ trưởng Năng lượng Qatar - Saad al-Kaabi cho biết ông đã nhiều lần cảnh báo về kịch bản này nếu các cơ sở của Iran bị tấn công.

“Tôi luôn đưa ra cảnh báo, trao đổi với các lãnh đạo trong ngành dầu khí đang hợp tác với chúng tôi, cũng như với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, để nhấn mạnh hệ quả có thể xảy ra và mức độ tổn hại đối với chúng tôi", CEO QatarEnergy, ông Saad al-Kaabi, nói với Reuters. Các đối tác của QatarEnergy bao gồm những tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ như ExxonMobil và ConocoPhillips.

“Họ đều nhận thức được mối đe dọa này và tôi gần như nhắc lại mỗi ngày rằng cần phải đảm bảo kiềm chế, tránh nhằm vào các cơ sở dầu khí", ông Kaabi cho biết.

Bộ Năng lượng Mỹ từ chối bình luận trực tiếp và chuyển câu hỏi tới Nhà Trắng. Khi được đề nghị phản hồi, Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết: “Tổng thống Donald Trump và toàn bộ đội ngũ năng lượng đã lường trước khả năng gián đoạn nguồn cung dầu khí trong ngắn hạn trong quá trình các chiến dịch tại Iran diễn ra, và đã có sự chuẩn bị cho những gián đoạn tạm thời này".

ExxonMobil cũng từ chối bình luận. Trong khi đó, đại diện ConocoPhillips khẳng định công ty “tiếp tục cam kết với quan hệ đối tác lâu dài và sẽ phối hợp cùng QatarEnergy trên lộ trình phục hồi”.

Sau 3 tuần kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát, các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái đã gây thiệt hại cho tàu chở dầu, nhà máy lọc dầu và nhiều hạ tầng năng lượng quan trọng. Tác động nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại khu tổ hợp khí tự nhiên hóa lỏng Ras Laffan của Qatar - cơ sở LNG lớn nhất thế giới.

Ông Kaabi cho biết thiệt hại đối với các cơ sở trị giá khoảng 26 tỷ USD này có thể ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp LNG sang châu Âu và châu Á trong thời gian lên tới 5 năm.

Kịch bản này từ lâu đã là mối lo ngại của các chính phủ, khi những cơ sở then chốt đối với nguồn cung toàn cầu, không chỉ dầu thô và khí tự nhiên mà còn các sản phẩm như nhiên liệu hàng không và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phục vụ sưởi ấm và nấu nướng có nguy cơ bị ảnh hưởng kéo dài.

Căng thẳng leo thang khi Israel tiến hành tấn công mỏ khí South Pars - mỏ khí lớn nhất của Iran vào 18/3. Đáp lại, Tehran triển khai loạt cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại Kuwait, UAE, Saudi Arabia và khu Ras Laffan của Qatar.

Ông Kaabi cho biết ông không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trước cuộc tấn công vào South Pars.

“Tôi hoàn toàn không biết gì và tôi nghĩ không ai biết trước. Tổng thống Trump cũng nói ông ấy không biết. Vậy thì làm sao chúng tôi có thể biết được?”, ông Kaabi nói.

South Pars là một phần của mỏ khí lớn nhất thế giới mà Iran cùng khai thác với Qatar, nơi phía Qatar gọi là North Field. Ông Kaabi cũng cho biết QatarEnergy hiện chưa thể xác định liệu các tổn thất liên quan đến xung đột có được bảo hiểm chi trả hay không.