Iran nghi ngờ tuyên bố của ông Trump về thu hẹp chiến dịch quân sự

Thứ Bảy, 09:53, 21/03/2026
VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao của Iran cho hay, Tehran không tin tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ đang xem xét “giảm quy mô” chiến dịch quân sự của mình tại Trung Đông.

“Trái ngược với tuyên bố của ông Trump về việc giảm hoạt động quân sự trong khu vực, Iran không có ước tính nào như vậy và kết luận rằng thế quân sự của đối phương trong khu vực không thay đổi đáng kể”, quan chức này cho biết.

Đống đổ nát tại một cơ sở cảnh sát Iran sau loạt không kích của Mỹ - Israel. Ảnh: AP.

Phản ứng này của Iran xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội hôm 20/3, ngay cả khi các quan chức cho biết hàng nghìn binh sĩ Mỹ nữa đang được điều đến khu vực.

Nhưng quan chức Iran bác bỏ việc coi bình luận của tổng thống Trump là “chiến dịch tâm lý của ông Trump nhằm kiểm soát thị trường”, sau tình trạng hỗn loạn tiếp diễn do việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra.

Giá dầu tiếp tục tăng vào ngày 20/3 lên 112 USD/thùng, khi tuyến đường thủy huyết mạch ở Hormuz, cung cấp 20% lượng dầu của thế giới, vẫn bị đóng cửa phần lớn. Goldman Sachs thậm chí còn cho rằng giá cả cao có thể kéo dài đến tận năm 2027.

Ông Trump nói Mỹ gần đạt mục tiêu, cân nhắc thu hẹp hoạt động quân sự tại Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang tiến gần tới việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược và có thể cân nhắc thu hẹp các hoạt động quân sự tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các quốc gia sử dụng eo biển Hormuz tự đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát tuyến đường này “khi cần thiết”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Ông Trump: Mỹ đã xóa sổ hải quân Iran
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 20/3 cho biết Mỹ đang tìm cách đàm phán với Iran nhưng khẳng định phía Iran “chẳng có ai để nói chuyện” sau nhiều tuần Mỹ và Israel tấn công giới lãnh đạo nước này.

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 20/3 cho biết Mỹ đang tìm cách đàm phán với Iran nhưng khẳng định phía Iran "chẳng có ai để nói chuyện" sau nhiều tuần Mỹ và Israel tấn công giới lãnh đạo nước này.

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với 140 triệu thùng dầu của Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tối 20/3 (theo giờ địa phương) đã cấp giấy phép tạm thời cho Iran bán dầu đang được lưu trữ trên các tàu chở dầu.

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tối 20/3 (theo giờ địa phương) đã cấp giấy phép tạm thời cho Iran bán dầu đang được lưu trữ trên các tàu chở dầu.

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố phải tước đoạt an ninh của các đối thủ

VOV.VN - Tân Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố phải tước đoạt an ninh của mọi đối thủ của Iran, sau khi Bộ trưởng tình báo Esmail Khatib bị Israel ám sát hồi đầu tuần này.

VOV.VN - Tân Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố phải tước đoạt an ninh của mọi đối thủ của Iran, sau khi Bộ trưởng tình báo Esmail Khatib bị Israel ám sát hồi đầu tuần này.

