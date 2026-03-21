Iran nghi ngờ tuyên bố của ông Trump về thu hẹp chiến dịch quân sự

“Trái ngược với tuyên bố của ông Trump về việc giảm hoạt động quân sự trong khu vực, Iran không có ước tính nào như vậy và kết luận rằng thế quân sự của đối phương trong khu vực không thay đổi đáng kể”, quan chức này cho biết.

Đống đổ nát tại một cơ sở cảnh sát Iran sau loạt không kích của Mỹ - Israel. Ảnh: AP.

Phản ứng này của Iran xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội hôm 20/3, ngay cả khi các quan chức cho biết hàng nghìn binh sĩ Mỹ nữa đang được điều đến khu vực.

Nhưng quan chức Iran bác bỏ việc coi bình luận của tổng thống Trump là “chiến dịch tâm lý của ông Trump nhằm kiểm soát thị trường”, sau tình trạng hỗn loạn tiếp diễn do việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra.

Giá dầu tiếp tục tăng vào ngày 20/3 lên 112 USD/thùng, khi tuyến đường thủy huyết mạch ở Hormuz, cung cấp 20% lượng dầu của thế giới, vẫn bị đóng cửa phần lớn. Goldman Sachs thậm chí còn cho rằng giá cả cao có thể kéo dài đến tận năm 2027.

Cảnh mỏ khí đốt lớn nhất Iran bốc cháy ngùn ngụt sau khi trúng đòn không kích VOV.VN - Mỏ khí tự nhiên lớn nhất của Iran và thế giới, South Pars, bốc cháy ngùn ngụt vào ngày 18/3 sau khi trúng các đòn không kích của đối phương. Tới 80% lượng điện Iran được sản xuất bằng khí đốt. Bộ trưởng quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã hứa hẹn sẽ có thêm những “bất ngờ” nữa.