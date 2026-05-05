Áo trục xuất 3 nhân viên ngoại giao Nga nghi hoạt động gián điệp

Theo Bộ Ngoại giao Áo, quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao Nga xuất phát từ kết quả của một cuộc điều tra kéo dài về các hoạt động tình báo bị nghi ngờ diễn ra tại các cơ sở ngoại giao Nga ở Viên (Vienna). Các nhà chức trách Áo phát hiện nhiều ăng-ten được lắp đặt trên mái nhà của các tòa nhà thuộc đại sứ quán và khu phức hợp ngoại giao Nga tại Viên, đồng thời nghi ngờ rằng, những thiết bị vệ tinh chuyên dụng có thể đã được sử dụng để giám sát, thu thập và chặn dữ liệu, bao gồm cả liên lạc của các tổ chức quốc tế có trụ sở tại thành phố.

Bộ trưởng Ngoại giao Áo Meinl-Reisinger nhấn mạnh, Chính phủ nước này đang có lập trường cứng rắn hơn đối với hoạt động gián điệp và quyền miễn trừ ngoại giao không được phép sử dụng cho mục đích tình báo. Bà Meinl-Reisinger cũng xác nhận, ba nhà ngoại giao Nga đã rời khỏi Áo ngay sau phán quyết, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý.

Bộ trưởng Ngoại giao Áo Beate Meinl-Reisinger. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Áo cũng đã thực hiện các biện pháp tương tự trong những năm gần đây. Từ năm 2020 đến nay, Áo đã trục xuất tổng cộng 14 nhà ngoại giao Nga. Trong đó, vào tháng 2/2023, 4 nhà ngoại giao bị trục xuất vì cáo buộc hoạt động gián điệp và vào mùa xuân năm 2024, hai nhân viên Đại sứ quán Nga khác bị tuyên bố là người không được hoan nghênh (persona non grata) do các hoạt động bị coi là không phù hợp với quy chế ngoại giao.

Lần trục xuất mới nhất này tiếp tục thể hiện sự giám sát liên tục và chặt chẽ của Áo đối với các hoạt động ngoại giao của Nga tại Viên. Dù hiện vẫn còn hơn 200 người được công nhận là đại diện của các phái đoàn ngoại giao Nga tại Áo, tuy nhiên, nước này đang duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt việc thực hiện các nguyên tắc ngoại giao quốc tế, đặc biệt khi thủ đô Viên là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng.