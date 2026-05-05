中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Áo trục xuất 3 nhân viên ngoại giao Nga nghi hoạt động gián điệp

Thứ Ba, 05:52, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/5, Bộ trưởng Ngoại giao Áo Meinl-Reisinger xác nhận, nước này đã trục xuất ba nhà ngoại giao Nga vì nghi ngờ tham gia vào các hoạt động gián điệp.

Theo Bộ Ngoại giao Áo, quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao Nga xuất phát từ kết quả của một cuộc điều tra kéo dài về các hoạt động tình báo bị nghi ngờ diễn ra tại các cơ sở ngoại giao Nga ở Viên (Vienna). Các nhà chức trách Áo phát hiện nhiều ăng-ten được lắp đặt trên mái nhà của các tòa nhà thuộc đại sứ quán và khu phức hợp ngoại giao Nga tại Viên, đồng thời nghi ngờ rằng, những thiết bị vệ tinh chuyên dụng có thể đã được sử dụng để giám sát, thu thập và chặn dữ liệu, bao gồm cả liên lạc của các tổ chức quốc tế có trụ sở tại thành phố.

Bộ trưởng Ngoại giao Áo Meinl-Reisinger nhấn mạnh, Chính phủ nước này đang có lập trường cứng rắn hơn đối với hoạt động gián điệp và quyền miễn trừ ngoại giao không được phép sử dụng cho mục đích tình báo. Bà Meinl-Reisinger cũng xác nhận, ba nhà ngoại giao Nga đã rời khỏi Áo ngay sau phán quyết, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý.

Ao truc xuat 3 nhan vien ngoai giao nga nghi hoat dong gian diep hinh anh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Áo Beate Meinl-Reisinger. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Áo cũng đã thực hiện các biện pháp tương tự trong những năm gần đây. Từ năm 2020 đến nay, Áo đã trục xuất tổng cộng 14 nhà ngoại giao Nga. Trong đó, vào tháng 2/2023, 4 nhà ngoại giao bị trục xuất vì cáo buộc hoạt động gián điệp và vào mùa xuân năm 2024, hai nhân viên Đại sứ quán Nga khác bị tuyên bố là người không được hoan nghênh (persona non grata) do các hoạt động bị coi là không phù hợp với quy chế ngoại giao.

Lần trục xuất mới nhất này tiếp tục thể hiện sự giám sát liên tục và chặt chẽ của Áo đối với các hoạt động ngoại giao của Nga tại Viên. Dù hiện vẫn còn hơn 200 người được công nhận là đại diện của các phái đoàn ngoại giao Nga tại Áo, tuy nhiên, nước này đang duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt việc thực hiện các nguyên tắc ngoại giao quốc tế, đặc biệt khi thủ đô Viên là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: trục xuất nhân viên ngoại giao nga hoạt động gián điệp bộ trưởng ngoại giao áo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran kêu gọi Saudi Arabia “trục xuất lực lượng Mỹ”
Iran kêu gọi Saudi Arabia “trục xuất lực lượng Mỹ”

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 30/3 đã kêu gọi Saudi Arabia trục xuất lực lượng Mỹ, đồng thời tái khẳng định các hoạt động quân sự của Tehran trong khu vực chỉ nhằm vào các đối thủ.

Iran kêu gọi Saudi Arabia “trục xuất lực lượng Mỹ”

Iran kêu gọi Saudi Arabia “trục xuất lực lượng Mỹ”

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 30/3 đã kêu gọi Saudi Arabia trục xuất lực lượng Mỹ, đồng thời tái khẳng định các hoạt động quân sự của Tehran trong khu vực chỉ nhằm vào các đối thủ.

Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran
Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran

VOV.VN - Qatar vừa cho biết, trung tâm năng lượng chính của nước này lại bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu. Cuộc tấn công xảy ra sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự và an ninh Iran.

Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran

Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran

VOV.VN - Qatar vừa cho biết, trung tâm năng lượng chính của nước này lại bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu. Cuộc tấn công xảy ra sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự và an ninh Iran.

Trục xuất đối tượng bị Interpol truy nã
Trục xuất đối tượng bị Interpol truy nã

VOV.VN - Ngày 27/2, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh và Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đã trục xuất và bàn giao đối tượng Nurlybekov Kairat, sinh năm 1977, quốc tịch Kazakhstan, bị Interpol truy nã.

Trục xuất đối tượng bị Interpol truy nã

Trục xuất đối tượng bị Interpol truy nã

VOV.VN - Ngày 27/2, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh và Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đã trục xuất và bàn giao đối tượng Nurlybekov Kairat, sinh năm 1977, quốc tịch Kazakhstan, bị Interpol truy nã.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ