Iran kêu gọi Saudi Arabia “trục xuất lực lượng Mỹ”

Thứ Ba, 06:19, 31/03/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 30/3 đã kêu gọi Saudi Arabia trục xuất lực lượng Mỹ, đồng thời tái khẳng định các hoạt động quân sự của Tehran trong khu vực chỉ nhằm vào các đối thủ.

“Iran tôn trọng Vương quốc Saudi Arabia và coi đây là một quốc gia anh em,” ông Araghchi viết trên mạng xã hội X. Ông cho rằng các chiến dịch của Iran “nhắm vào những kẻ gây hấn - những bên không tôn trọng người Arab hay Iran, cũng như không thể mang lại bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào”, đồng thời nhấn mạnh “đã đến lúc trục xuất lực lượng Mỹ”.

iran keu goi saudi arabia truc xuat luc luong my hinh anh 1
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu với báo giới trong một cuộc họp báo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/1/2026. Ảnh: AP

Tuyên bố của ông Araghchi được đưa ra sau một vụ tấn công tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Prince Sultan hôm 27/3 khiến 12 binh sĩ Mỹ bị thương. Theo các nguồn tin quân sự, trong số này có 2 binh sĩ bị thương nặng.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết thêm, trong ngày 27/3, đã có 6 tên lửa đạn đạo được phóng về khu vực Riyadh. Trong số này, 2 tên lửa đã bị đánh chặn, trong khi 4 quả còn lại rơi xuống vùng biển Vịnh Arab và các khu vực không có người sinh sống.

Sau vụ tấn công, tổng số binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi xung đột với Iran bùng phát từ ngày 28/2 đã tăng lên hơn 300 người. Trước đó, quân đội Mỹ cho biết 273 binh sĩ trong số này đã có thể quay trở lại làm nhiệm vụ. Ngoài ra, đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Phía Iran nhiều lần khẳng định các cuộc tấn công trong khu vực chỉ nhằm vào các mục tiêu mà Tehran coi là đối thủ, đồng thời phủ nhận việc nhắm trực tiếp vào các quốc gia Arab.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Iran Saudi Arabia Mỹ Trung Đông căn cứ quân sự Mỹ tên lửa đạn đạo
Iran phê duyệt kế hoạch thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz
Iran phê duyệt kế hoạch thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran ngày 30/3 đã thông qua kế hoạch áp đặt cơ chế quản lý và thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Iran phê duyệt kế hoạch thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz

Iran phê duyệt kế hoạch thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran ngày 30/3 đã thông qua kế hoạch áp đặt cơ chế quản lý và thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ
NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - NATO cho biết đã đánh chặn thành công một tên lửa được cho là phóng từ Iran và bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi vật thể này đi vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ

NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - NATO cho biết đã đánh chặn thành công một tên lửa được cho là phóng từ Iran và bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi vật thể này đi vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng UAE tuyên bố không thể chung sống với Iran
Bộ trưởng UAE tuyên bố không thể chung sống với Iran

VOV.VN - Bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế đã được triển khai, cuộc xung đột tàn khốc kéo dài một tháng qua tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các bên tham chiến vẫn tiếp tục phát động các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau, đẩy cục diện chiến sự leo thang và ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Bộ trưởng UAE tuyên bố không thể chung sống với Iran

Bộ trưởng UAE tuyên bố không thể chung sống với Iran

VOV.VN - Bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế đã được triển khai, cuộc xung đột tàn khốc kéo dài một tháng qua tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các bên tham chiến vẫn tiếp tục phát động các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau, đẩy cục diện chiến sự leo thang và ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn.

