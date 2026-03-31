Iran kêu gọi Saudi Arabia “trục xuất lực lượng Mỹ”

“Iran tôn trọng Vương quốc Saudi Arabia và coi đây là một quốc gia anh em,” ông Araghchi viết trên mạng xã hội X. Ông cho rằng các chiến dịch của Iran “nhắm vào những kẻ gây hấn - những bên không tôn trọng người Arab hay Iran, cũng như không thể mang lại bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào”, đồng thời nhấn mạnh “đã đến lúc trục xuất lực lượng Mỹ”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu với báo giới trong một cuộc họp báo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/1/2026. Ảnh: AP

Tuyên bố của ông Araghchi được đưa ra sau một vụ tấn công tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Prince Sultan hôm 27/3 khiến 12 binh sĩ Mỹ bị thương. Theo các nguồn tin quân sự, trong số này có 2 binh sĩ bị thương nặng.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết thêm, trong ngày 27/3, đã có 6 tên lửa đạn đạo được phóng về khu vực Riyadh. Trong số này, 2 tên lửa đã bị đánh chặn, trong khi 4 quả còn lại rơi xuống vùng biển Vịnh Arab và các khu vực không có người sinh sống.

Sau vụ tấn công, tổng số binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi xung đột với Iran bùng phát từ ngày 28/2 đã tăng lên hơn 300 người. Trước đó, quân đội Mỹ cho biết 273 binh sĩ trong số này đã có thể quay trở lại làm nhiệm vụ. Ngoài ra, đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Phía Iran nhiều lần khẳng định các cuộc tấn công trong khu vực chỉ nhằm vào các mục tiêu mà Tehran coi là đối thủ, đồng thời phủ nhận việc nhắm trực tiếp vào các quốc gia Arab.