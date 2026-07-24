APEC thông qua “Tuyên bố Thành Đô” về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Sự kiện do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc chủ trì, quy tụ các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực số và trí tuệ nhân tạo từ 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Với chủ đề “Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trao quyền cho cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương”, sự kiện tập trung thảo luận về vai trò của chuyển đổi số và AI trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất và thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng APEC về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo khai mạc tại Thành Đô, Trung Quốc ngày 24/7. Ảnh: CCTV

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Lý Lạc Thành nhấn mạnh, đổi mới trong lĩnh vực số hóa và trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời là ưu tiên hợp tác hàng đầu của APEC. Các bên nhất trí rằng, công nghệ số và AI đang giải phóng tiềm năng to lớn, góp phần nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong toàn khu vực.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, sự phát triển nhanh chóng của AI cũng đặt ra những thách thức không nhỏ về quản trị, đặc biệt là các rủi ro nội sinh và phái sinh. Do đó, hội nghị kêu gọi các thành viên tăng cường đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống lạm dụng và sử dụng sai mục đích AI, nhằm xây dựng môi trường phát triển an toàn, tin cậy và có khả năng phục hồi.

Hội nghị cũng đề ra định hướng tăng cường xây dựng hạ tầng số và AI trong khu vực, thúc đẩy liên thông, kết nối, tạo điều kiện cho kết nối số phổ cập. Các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải phóng tiềm năng trao quyền của công nghệ số và AI trong các lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông, văn hóa… qua đó thu hẹp khoảng cách số và khoảng cách thông minh trong khu vực.

Các bên nhất trí lấy “Tầm nhìn APEC Putrajaya 2040” làm định hướng chiến lược, đồng thời triển khai hiệu quả “Lộ trình Internet và Kinh tế số APEC” cũng như “Sáng kiến AI của APEC (2026-2030)”, nhằm xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở cửa, năng động, kiên cường và hòa bình.

Hội nghị Bộ trưởng về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo APEC 2026 là một trong 11 sự kiện cấp bộ trưởng do Trung Quốc chủ trì trong năm nay, nhân dịp kỷ niệm 35 năm nước này gia nhập APEC và lần thứ 3 đảm nhận vai trò nước chủ nhà sau 12 năm.