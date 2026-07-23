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Tổng thống Nga sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc

Thứ Năm, 06:15, 23/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Nga tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc, đồng thời sẽ có cuộc gặp song phương với lãnh đạo quốc gia này.

Thông tin trên được Đại sứ về các nhiệm vụ đặc biệt Bộ Ngoại giao Nga Marat Berdyev đưa ra trong cuộc họp báo ngày 22/7. Ông nhấn mạnh, việc người đứng đầu quốc gia tham dự sự kiện này thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế giữa Nga với các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin: Ảnh: Kremlin

Nhà ngoại giao Nga cho biết APEC năm nay sẽ tập trung vào các vấn đề như thúc đẩy kết nối, đổi mới công nghệ và hợp tác kinh tế khu vực. Quốc gia tổ chức đã đưa ra ba trọng tâm gồm cởi mở, đổi mới và hợp tác. Đại sứ về các nhiệm vụ đặc biệt Bộ Ngoại giao Nga Marat Berdyev nhấn mạnh các định hướng này phù hợp với sáng kiến Đối tác Đại Á - Âu của Nga, hướng tới xây dựng không gian kinh tế chung và tăng cường hợp tác trên toàn lục địa.

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 sẽ diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc trong hai ngày, từ 18-19/11 tới đây.

Hương Trà/VOV-Moscow
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