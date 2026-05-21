ASEAN - EU thúc đẩy hợp tác đa phương và cải tổ Liên hợp quốc tại Vienna

Tại buổi tiếp, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) nhắc lại kết quả tốt đẹp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 25 vừa qua; đánh giá cao vai trò ngày càng chủ động của ASEAN trong các cơ chế đa phương, đặc biệt tại các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc ở Vienna; khẳng định, EU tiếp tục coi ASEAN là đối tác quan trọng trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hai bên đã thảo luận sâu về sáng kiến “UN80” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc và giải quyết khó khăn tài chính. Cuộc trao đổi nhấn mạnh yêu cầu cải tổ bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo lợi ích cho các nước đang phát triển. Đối với các tổ chức quốc tế tại Vienna, hai bên đề nghị ưu tiên đầu tư ngân sách cho hợp tác kỹ thuật chuyên ngành để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân các quốc gia thành viên. Hai bên chia sẻ quan điểm về các vấn đề đang được thảo luận tại IAEA, khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết và đồng thuận tại Hội đồng Thống đốc IAEA.

Các Đại sứ và Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN tại Vienna (Viên) có cuộc gặp và làm việc với Đại sứ Liên minh châu Âu (EU)

Hai bên nhấn mạnh Đại hội đồng IAEA và Hội đồng Thống đốc IAEA tiếp tục là diễn đàn đối thoại, hợp tác, tránh đối đầu hoặc chính trị hóa các vấn đề kỹ thuật. Hai bên cũng kêu gọi tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của các nước đang phát triển đối với ứng dụng hạt nhân vì mục đích hòa bình, tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Vienna nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, ASEAN và EU cần chia sẻ nhiều hơn các giá trị và lợi ích chung trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, phát huy "tự chủ chiến lược tập thể" nhằm bảo vệ lợi ích của các quốc gia thành viên và nâng cao tiếng nói của hai khu vực trong quản trị toàn cầu.

Trong bối cảnh Liên hợp quốc đang hướng tới cải cách toàn diện, Việt Nam khẳng định vai trò chủ động thông qua việc chủ trì Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và đảm nhiệm Chủ tịch Hội nghị rà soát Hiệp ước NPT lần thứ 11. Đại sứ cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của IAEA đối với Việt Nam trong việc hợp tác xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, hỗ trợ xây dựng, đào tạo nguồn lực cũng như thúc đẩy ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, Đại sứ cảm ơn Đại sứ EU đã chia sẻ thông tin về việc EU sẽ sớm phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), coi đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Kết thúc cuộc gặp, các Đại sứ ASEAN khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EU nhằm bảo vệ hệ thống đa phương, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển bền vững, an ninh mạng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.