中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ASEAN - EU thúc đẩy hợp tác đa phương và cải tổ Liên hợp quốc tại Vienna

Thứ Năm, 06:36, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/5, Đại sứ và Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN tại Vienna (Viên) đã gặp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU), ông Carl Hallegardt nhằm thảo luận về hợp tác ASEAN-EU, tiến trình cải tổ Liên hợp quốc và hợp tác tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

 

Tại buổi tiếp, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) nhắc lại kết quả tốt đẹp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 25 vừa qua; đánh giá cao vai trò ngày càng chủ động của ASEAN trong các cơ chế đa phương, đặc biệt tại các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc ở Vienna; khẳng định, EU tiếp tục coi ASEAN là đối tác quan trọng trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hai bên đã thảo luận sâu về sáng kiến “UN80” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc và giải quyết khó khăn tài chính. Cuộc trao đổi nhấn mạnh yêu cầu cải tổ bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo lợi ích cho các nước đang phát triển. Đối với các tổ chức quốc tế tại Vienna, hai bên đề nghị ưu tiên đầu tư ngân sách cho hợp tác kỹ thuật chuyên ngành để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân các quốc gia thành viên. Hai bên chia sẻ quan điểm về các vấn đề đang được thảo luận tại IAEA, khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết và đồng thuận tại Hội đồng Thống đốc IAEA.

asean - eu thuc day hop tac da phuong va cai to lien hop quoc tai vienna hinh anh 1
Các Đại sứ và Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN tại Vienna (Viên) có cuộc gặp và làm việc với Đại sứ Liên minh châu Âu (EU)

Hai bên nhấn mạnh Đại hội đồng IAEA và Hội đồng Thống đốc IAEA tiếp tục là diễn đàn đối thoại, hợp tác, tránh đối đầu hoặc chính trị hóa các vấn đề kỹ thuật. Hai bên cũng kêu gọi tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của các nước đang phát triển đối với ứng dụng hạt nhân vì mục đích hòa bình, tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Vienna nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, ASEAN và EU cần chia sẻ nhiều hơn các giá trị và lợi ích chung trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, phát huy "tự chủ chiến lược tập thể" nhằm bảo vệ lợi ích của các quốc gia thành viên và nâng cao tiếng nói của hai khu vực trong quản trị toàn cầu.

asean - eu thuc day hop tac da phuong va cai to lien hop quoc tai vienna hinh anh 2
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh ASEAN và EU cần chia sẻ nhiều hơn các giá trị và lợi ích chung trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, phát huy "tự chủ chiến lược tập thể" nhằm bảo vệ lợi ích của các quốc gia thành viên và nâng cao tiếng nói của hai khu vực trong quản trị toàn cầu

Trong bối cảnh Liên hợp quốc đang hướng tới cải cách toàn diện, Việt Nam khẳng định vai trò chủ động thông qua việc chủ trì Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và đảm nhiệm Chủ tịch Hội nghị rà soát Hiệp ước NPT lần thứ 11. Đại sứ cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của IAEA đối với Việt Nam trong việc hợp tác xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, hỗ trợ xây dựng, đào tạo nguồn lực cũng như thúc đẩy ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, Đại sứ cảm ơn Đại sứ EU đã chia sẻ thông tin về việc EU sẽ sớm phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), coi đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

asean - eu thuc day hop tac da phuong va cai to lien hop quoc tai vienna hinh anh 3
Các Đại sứ và Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN tại Vienna (Viên) chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Liên minh châu Âu (EU)

Kết thúc cuộc gặp, các Đại sứ ASEAN khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EU nhằm bảo vệ hệ thống đa phương, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển bền vững, an ninh mạng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: asean - eu thúc đẩy hợp tác đa phương cải tổ liên hợp quốc tại vienna hợp tác asean
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đối tác ASEAN và EU
Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đối tác ASEAN và EU

VOV.VN - Ngày 28/4, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – EU (AEMM) lần thứ 25 tại Brunei, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp song phương quan trọng với lãnh đạo ngoại giao các nước Lào, Thái Lan và nhiều đối tác châu Âu.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đối tác ASEAN và EU

Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đối tác ASEAN và EU

VOV.VN - Ngày 28/4, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – EU (AEMM) lần thứ 25 tại Brunei, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp song phương quan trọng với lãnh đạo ngoại giao các nước Lào, Thái Lan và nhiều đối tác châu Âu.

Việt Nam, Ba Lan sẽ làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU
Việt Nam, Ba Lan sẽ làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU

VOV.VN - Thủ tướng Việt Nam và Ba Lan nhất trí hai nước sẽ hỗ trợ, làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU.

Việt Nam, Ba Lan sẽ làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU

Việt Nam, Ba Lan sẽ làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU

VOV.VN - Thủ tướng Việt Nam và Ba Lan nhất trí hai nước sẽ hỗ trợ, làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU.

Liên Hợp Quốc nỗ lực cải tổ để tăng cường tiếng nói từ châu Phi
Liên Hợp Quốc nỗ lực cải tổ để tăng cường tiếng nói từ châu Phi

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi tăng cường sự hiện diện hiệu quả của châu Phi tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm đảm bảo uy tín và tính hợp pháp đầy đủ của tổ chức này.

Liên Hợp Quốc nỗ lực cải tổ để tăng cường tiếng nói từ châu Phi

Liên Hợp Quốc nỗ lực cải tổ để tăng cường tiếng nói từ châu Phi

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi tăng cường sự hiện diện hiệu quả của châu Phi tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm đảm bảo uy tín và tính hợp pháp đầy đủ của tổ chức này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ