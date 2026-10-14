ASEAN sẽ thảo luận giải quyết tình trạng khói mù xuyên biên giới

Các vụ cháy rừng và cháy đất kéo dài nhiều tháng qua tại Indonesia đã gây ra tình trạng khói mù dày đặc ở các nước ASEAN là Singapore và Malaysia trong những tuần gần đây. Malaysia thậm chí đã phải đóng cửa trường học tại một số bang vào tuần trước sau khi mức độ ô nhiễm không khí chạm ngưỡng có hại cho sức khỏe.

Tình trạng khói mù dày đặc ở Singapore. Ảnh: The Straits Times.

Các đám cháy này, chủ yếu xảy ra trên đảo Sumatra và Kalimantan, là những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Indonesia trong 11 năm qua.

Ông Dominic Xavier Imperial, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận rằng vấn đề này nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp trù bị cấp Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng 11, chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan cho biết sẽ đưa vấn đề khói mù ra thảo luận tại ASEAN, đồng thời lưu ý rằng các cơ chế hiện có của khối để ứng phó với thiên tai chưa bao gồm vấn đề khói mù xuyên biên giới. Malaysia trước đó đã đề nghị hỗ trợ Indonesia dập tắt các đám cháy.

Hiện nỗ lực chữa cháy tại nhiều khu vực của Indonesia gặp khó khăn do tầm nhìn hạn chế, trở ngại về khả năng tiếp cận hiện trường và điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc tạo mưa nhân tạo. Trong một cuộc họp với các quan chức chính phủ, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi tiếp tục tăng cường nỗ lực quản lý cháy rừng và đất đai, yêu cầu huy động tối ưu mọi nguồn lực để đẩy nhanh công tác chữa cháy và ngăn chặn đám cháy lan rộng.