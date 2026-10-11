Indonesia hoan nghênh Singapore và Malaysia hỗ trợ đối phó cháy rừng

Ông Ristianto Pribadi - người phát ngôn Bộ Lâm nghiệp Indonesia đánh giá cao thiện chí của Singapore và Malaysia trong việc hỗ trợ kiểm soát các đám cháy. Điều này minh chứng cho tình hữu nghị và tinh thần hợp tác khu vực, nhằm bảo vệ cộng đồng trước tác động của cháy rừng, cháy đất và khói mù. Bộ Lâm nghiệp Indonesia đã sẵn sàng hỗ trợ công tác phối hợp kỹ thuật trong phạm vi thẩm quyền và phù hợp với nhu cầu thực tế, trong khi các hoạt động hợp tác quốc tế được điều phối thông qua Bộ Ngoại giao Indonesia.

Indonesia đang nỗ lực kiểm soát các đám cháy rừng, gây ra tình trạng khói mù xuyên biên giới. Nguồn: Reuters

Ông Berton Panjaitan - quyền phát ngôn viên Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) chia sẻ rằng, việc triển khai lính cứu hỏa trên mặt đất sẽ hiệu quả hơn so với sử dụng máy bay do tầm nhìn hạn chế, nhấn mạnh rằng đây là những nhận định cá nhân về hình thức hỗ trợ hữu hiệu nhất, chứ không phải là một yêu cầu chính thức về hỗ trợ quốc tế. Cả hai quan chức của Bộ Lâm nghiệp và Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia đều không xác nhận liệu Indonesia đã chính thức chấp nhận đề nghị hỗ trợ từ Singapore hay chưa.

Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp Indonesia Rohmat Marzuki trước đó cho biết Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã trao đổi với lãnh đạo các nước, đặc biệt là Singapore và Malaysia, nhằm tăng cường hợp tác trong việc xử lý các đám cháy.

Singapore và Malaysia trước đó ghi nhận những nỗ lực của Indonesia trong việc kiểm soát các đám cháy, đồng thời đề nghị hỗ trợ khi các đám cháy tại Indonesia làm suy giảm chất lượng không khí ở một số khu vực. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định lại sẵn sàng của Malaysia trong việc hỗ trợ Indonesia xử lý các đám cháy và tình trạng khói mù xuyên biên giới. Ông Anwar cũng cho biết đã chỉ đạo Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia liên hệ với Ban Thư ký ASEAN để triệu tập cuộc họp các Bộ trưởng Môi trường ASEAN nhằm thảo luận cụ thể về vấn đề này.