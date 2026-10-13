Tổng thống Indonesia huy động mọi nguồn lực dập tắt các đám cháy rừng

Tổng thống Prabowo đưa ra chỉ thị này khi chủ trì cuộc họp thảo luận về quản lý cháy rừng và đất đai tại Phủ Tổng thống Indonesia. Theo báo cáo của người đứng đầu Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia (BNPB), cháy rừng và đất đang xảy ra ở khoảng 639 hecta đất ở 6 tỉnh.

Tổng thống Indonesia Prabowo. Ảnh: Reuters.

Trọng tâm chính của chính phủ hiện nay là xử lý các vụ cháy rừng và cháy đất ở Trung Kalimantan và Nam Sumatra.

Để đối phó với những đám cháy này, chính phủ đã tăng cường các hoạt động trên mặt đất với sự hỗ trợ của hơn 60.177 nhân viên, đạt tỷ lệ dập tắt thành công trung bình trên 80% diện tích đất bị cháy mới mỗi ngày.

Ngoài các hoạt động trên mặt đất, chính phủ cũng đang nỗ lực dập tắt các đám cháy thông qua các hoạt động trên không. Hiện tại, chính phủ sẽ tiếp tục tối ưu hóa các hoạt động điều chỉnh thời tiết (OMC), tạo mưa để dập tắt các đám cháy nhanh chóng và toàn diện.

Theo tin từ hãng thông tấn Bernama, ngày 12/10, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan cho biết, nước này sẽ nêu vấn đề khói mù xuyên biên giới tại cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra vào tháng tới tại Manila, nhằm thảo luận về các cơ chế khu vực hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề này. Trong khi đó, Bộ trưởng Bền vững và Môi trường Singapore Grace Fu tuần trước cho biết đã liên lạc với người đồng cấp Indonesia Jumhur Hidayat, đồng thời khẳng định Singapore sẵn sàng hỗ trợ Indonesia dập tắt các đám cháy rừng ở .

Tuy nhiên, theo lời Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Chính trị và An ninh Indonesia Dudung Abdurachman, Indonesia vẫn chưa thảo luận về đề nghị hỗ trợ từ phía Malaysia nhằm giải quyết tình trạng cháy rừng và cháy đất trong cuộc họp chuyên đề tại Phủ Tổng thống.