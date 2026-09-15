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ASEAN - Trung Quốc kỷ niệm 5 năm Đối tác chiến lược toàn diện, 35 năm Đối thoại

Thứ Ba, 23:09, 15/09/2026
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VOV.VN - Ngày 15/9, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB), phối hợp với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và 35 năm quan hệ Đối thoại ASEAN - Trung Quốc.

Tham dự Lễ kỷ niệm, về phía Trung Quốc có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Bành Thanh Hoa; Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh; Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc - ASEAN Trương Lợi Trung; Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Vương Kình; cùng đại diện Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, cơ quan hữu quan và cơ quan báo chí Trung Quốc.

Về phía ASEAN và các nước thành viên có Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh; Đại sứ, Đại biện và đông đảo cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Timor-Leste tại Bắc Kinh.

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Đại sứ và đại diện các nước ASEAN cùng lãnh đạo Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Trung Kiên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Ủy viên trưởng Bành Thanh Hoa nhấn mạnh Trung Quốc và ASEAN là láng giềng tốt, bạn bè tốt và đối tác tốt cùng chia sẻ tương lai. Kể từ khi được thiết lập năm 1991, quan hệ Đối thoại ASEAN - Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những quan hệ đối thoại thực chất và năng động nhất của ASEAN. Đặc biệt, trong 5 năm kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2021, hợp tác ASEAN - Trung Quốc đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phó Ủy viên trưởng Bành Thanh Hoa khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng ASEAN đề cao các nguyên tắc của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), tăng cường đối thoại, lòng tin và đoàn kết; thúc đẩy Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0 và triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với chất lượng cao; đồng thời mở rộng hợp tác về trí tuệ nhân tạo, phát triển xanh, du lịch, giáo dục, văn hóa và y tế, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN - Trung Quốc chia sẻ tương lai gần gũi hơn.

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Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Trung Kiên

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá Lễ kỷ niệm là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường 35 năm hợp tác không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu trên cả ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội. Sau 5 năm triển khai, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã mang lại lợi ích thiết thực cho hơn 2 tỷ người dân hai bên, với các lĩnh vực hợp tác ngày càng đa dạng, từ kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối đến chuyển đổi số, nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch và phát triển bền vững.

Giao lưu nhân dân tiếp tục góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ đối tác. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh hai bên cần tăng cường khả năng tự cường, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trên cơ sở đối thoại, lòng tin, tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế. Ông hoan nghênh những tiến triển trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), mong muốn các bên tiếp tục nỗ lực để sớm hoàn tất Bộ Quy tắc; đồng thời khẳng định Kế hoạch hành động ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2026-2030 là khuôn khổ quan trọng để triển khai các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, gắn kết hợp tác giữa hai bên với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

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Cuộc hội kiến chung giữa Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN với lãnh đạo Trung Quốc. Ảnh: Trung Kiên

Phát biểu trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2026, khi hai bên kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, 35 năm thiết lập quan hệ Đối thoại và triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm ASEAN - Trung Quốc 2026.

Về định hướng thời gian tới, Đại sứ đề nghị hai bên tập trung vào ba trọng tâm: tăng cường gắn kết, tạo động lực phát triển chung thông qua Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0, RCEP và kết nối chuỗi cung ứng; thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo; củng cố nền tảng xã hội thông qua giao lưu giữa các địa phương, trường đại học, cơ sở nghiên cứu, tổ chức xã hội và thế hệ trẻ. Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc, góp phần chuyển hóa tiềm năng và sự gắn kết thành những kết quả hợp tác cụ thể vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

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Các đại biểu tham quan khu trưng bày của Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên/VOV

Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh đánh giá cao sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ láng giềng hữu nghị Trung Quốc - ASEAN, trong đó giao lưu nhân dân không ngừng được tăng cường. Gần 270 cặp địa phương kết nghĩa đã được thiết lập, đưa hợp tác địa phương trở thành một trụ cột quan trọng trong hợp tác đa lĩnh vực giữa hai bên. Giao lưu giữa thế hệ trẻ cũng phát triển mạnh mẽ; Liên hoan giao lưu các nhà lãnh đạo trẻ Trung Quốc - ASEAN đã được tổ chức liên tiếp 12 kỳ, góp phần viết nên chương mới cho tình hữu nghị giữa hai bên. Ông Dương Vạn Minh cho rằng sự kiện lần này là dịp để Trung Quốc và ASEAN cùng nhìn lại những thành tựu quan trọng đã đạt được, đồng thời hướng tới tương lai tươi sáng hơn khi hai bên cùng tiến bước trên con đường hiện đại hóa và phát huy các giá trị chung của châu Á về hòa bình, hợp tác, cởi mở, bao trùm và đồng thuận.

Trước Lễ kỷ niệm, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN đã hội kiến chung với Phó Ủy viên trưởng Bành Thanh Hoa và lãnh đạo Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày sản phẩm của 11 nước ASEAN, thưởng thức chương trình nghệ thuật phong phú và một số món ăn tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa ASEAN và Trung Quốc.

PV/VOV-Bắc Kinh
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