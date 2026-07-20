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Dư luận Trung Quốc ủng hộ hợp tác sâu rộng với ASEAN

Thứ Hai, 14:26, 20/07/2026
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VOV.VN - Một cuộc khảo sát mới đây do Viện Nghiên cứu Thời báo Hoàn cầu thực hiện cho thấy, hầu hết người được hỏi ở Trung Quốc ủng hộ hợp tác song phương sâu rộng hơn với ASEAN, trong đó đặt kỳ vọng cao về quan hệ kinh tế - thương mại và đà phát triển tích cực của giao lưu nhân văn.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - ASEAN. Cuộc khảo sát mang chủ đề “Quan điểm của người dân Trung Quốc về ASEAN” năm 2026, được tiến hành từ 12/6 đến ngày 1/7 trên khắp 31 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc đại lục, hướng tới dân thường từ 18 đến 69 tuổi. 1.875 phiếu khảo sát hợp lệ đã được thu thập.

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Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 22 tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây tháng 9/2025. Ảnh: VCG

Kết quả cho thấy, 89% số người được hỏi biết đến hoặc đã từng nghe nói về ASEAN. Trong đó, 49% cho biết “rất quen thuộc” hoặc “khá quen thuộc”, trong khi 40% cho biết “từng nghe nói đến” ASEAN.

Khi được hỏi về mức độ thiện cảm tổng thể đối với ASEAN, 45% người được hỏi chọn “rất thiện cảm” hoặc “có thiện cảm”. Khi được hỏi điều gì hiện lên trong đầu khi nghĩ về ASEAN, 56% trả lời “các dự án hợp tác Trung Quốc - ASEAN” là ấn tượng nhất. “Phát triển kinh tế và sản xuất” cùng với “du lịch, ẩm thực và cảnh quan thiên nhiên” cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Ngoài ra, hơn 30% người được hỏi rất ấn tượng với “thương mại điện tử xuyên biên giới và nền kinh tế số” cùng “người Hoa ở nước ngoài và giao lưu nhân dân”.

Khảo sát cũng cho thấy, 39% số người được hỏi cho rằng các nước thành viên ASEAN có thái độ “rất thân thiện” hoặc “tương đối thân thiện” với Trung Quốc, trong khi 23% chọn phương án trung lập.

Về thực trạng quan hệ Trung Quốc - ASEAN, 49% đánh giá là tốt, 31% chọn trung lập. Nhìn về tương lai quan hệ song phương, 49% số người được hỏi bày tỏ sự lạc quan, 28% dự đoán hiện trạng không thay đổi.

Về Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0), khảo sát cho thấy, 99% người được hỏi tin rằng Trung Quốc và ASEAN nên tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực liên quan. Khi được hỏi về các hướng hợp tác, lĩnh vực được đánh giá cao nhất là kinh tế-thương mại và đầu tư, nhận được sự lựa chọn của 56% số người. Tiếp theo là hợp tác về sản phẩm nông nghiệp và chuỗi cung ứng thực phẩm, phát triển xanh và năng lượng mới, du lịch và trao đổi nhân sự, hợp tác thực thi pháp luật và an ninh - mỗi mục được 51% số người lựa chọn.

Về Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 sẽ tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây từ 17-21/9, khảo sát cho thấy, 85% đặt kỳ vọng vào kết quả hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc - ASEAN trong năm nay, trong đó 55% cho biết “rất mong chờ” hoặc “khá mong chờ”, 30% bày tỏ “mong chờ”.

Dữ liệu khảo sát còn cho thấy, gần 60% người được hỏi hoan nghênh việc có thêm nhiều công dân ASEAN đến Trung Quốc du lịch, học tập và kinh doanh trong tương lai. Trong khi đó, một nửa số người bày tỏ có ý định đi du lịch, học tập hoặc kinh doanh tại các nước ASEAN.

Gần 70% số người được hỏi ủng hộ việc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, bao gồm cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia.

Khi được hỏi về lĩnh vực hợp tác nào giữa Trung Quốc và ASEAN cần được tăng cường nhất trong quản trị toàn cầu, 47% lựa chọn tự do hóa, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư, 41% đánh giá cao việc tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN tại các điểm nóng quốc tế và khu vực; hơn 1/3 hy vọng hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực quyền lợi của các nước đang phát triển, an ninh lương thực và năng lượng, biến đổi khí hậu và phát triển xanh.

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Thái Lan yêu cầu Myanmar cho phép ASEAN tiếp cận bà Aung San Suu Kyi

VOV.VN- Chính phủ Thái Lan vừa công bố các bước đi mới trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình và giải quyết khủng hoảng chính trị tại Myanmar, nhấn mạnh yêu cầu cho phép ASEAN gặp trực tiếp cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, đồng thời thiết lập các thước đo cụ thể nhằm ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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