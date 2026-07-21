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Khai mạc AMM 59: Lá chắn của ASEAN trong thế giới “biến động, bất ổn và khó lường”

Thứ Ba, 11:52, 21/07/2026
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VOV.VN - Sức mạnh và khả năng phục hồi nằm trong sự hợp tác. Hành động cùng nhau là lá chắn để ASEAN chống lại áp lực của “biến động, bất ổn và khó lường”. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro khẳng định tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM) sáng 21/7 tại Manila.

 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp.

Trong ngày hôm nay (21/7), các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tiếp tục ngày làm việc thứ hai với Lễ khai mạc, Phiên toàn thể và Phiên họp hẹp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, cùng với phiên Tham vấn không chính thức mở rộng về triển khai Đồng thuận 5 điểm về Myanmar.

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Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 59 và các cuộc họp liên quan khai mạc sáng 21/07 tại Manila, Philippines (Ảnh: Reuters)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro nhấn mạnh, Hội nghị sẽ thảo luận  kết quả cụ thể cần thiết để trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 11 tới.

Bộ trưởng Lazaro khẳng định, thế giới đang trong thời kỳ “hỗn loạn, bất ổn và khó lường”, gây căng thẳng cho hòa bình, an ninh và ổn định toàn cầu. Chủ đề: “Cùng nhau định hướng tương lai” của nước chủ tịch Philippines 2026 rất kịp thời, thể hiện cam kết của ASEAN đối với việc giải quyết vấn đề một cách chủ động, có chủ đích, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và những con đường khả thi ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, không một quốc gia nào có thể đơn độc vượt qua những cơn bão. Sức mạnh và khả năng phục hồi nằm trong sự hợp tác. Hành động cùng nhau là lá chắn để ASEAN chống lại các áp lực bên ngoài và là động lực cho sự ổn định khu vực.  Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Philippines cam kết thúc đẩy đối thoại, đảm bảo rằng ASEAN tiếp tục dựa trên các nguyên tắc đã giúp ASEAN vượt qua những thách thức.

“Điểm tựa đáng tin cậy nhất vẫn là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á, hay còn gọi là TAC. Kỷ niệm 50 năm thành lập, chúng ta tôn vinh những nguyên tắc cơ bản đã thành công trong việc dẫn dắt ASEAN trong hơn 5 thập kỷ qua: tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, không can thiệp và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Những chuẩn mực đã được kiểm chứng qua thời gian này vẫn là nền tảng của sự ổn định khu vực, đảm bảo bộ quy tắc ứng xử của chúng ta vững mạnh trước những biến động của thế giới. Chúng ta phải tiếp tục hành trình này cùng nhau, bởi vì hợp tác không còn là một sự lựa chọn, đó là một nhu cầu chiến lược”, bà Theresa Lazaro nói.

Trong cuộc họp báo trước thềm Hội nghị, Trợ lý Ngoại trưởng kiêm Người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 ​​sẽ xem xét tiến độ đạt được trên 3 trụ cột cộng đồng của ASEAN, đánh giá quan hệ đối ngoại và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế cấp bách. Các Bộ trưởng dự kiến ​​thông qua 2 văn kiện kết quả quan trọng, bao gồm Thông cáo chung AMM59 và Hướng dẫn về các phương thức hợp tác của ASEAN với các quốc gia ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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