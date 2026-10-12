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ASEAN và Hàn Quốc tăng cường hợp tác ngăn chặn cực đoan hóa trong giới trẻ

Thứ Hai, 16:14, 12/10/2026
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VOV.VN - Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN (ASEAN-IPR) phối hợp với Hàn Quốc tổ chức khóa đào tạo nhằm ngăn ngừa tình trạng cực đoan hóa dẫn đến bạo lực trong giới trẻ. Chương trình tập trung trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, nội dung cực đoan trên môi trường số.

Phát biểu tại lễ khai mạc khóa đào tạo diễn ra ở Bali, Indonesia, từ ngày 12-14/10, Giám đốc điều hành Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN, ông I Gusti Agung Wesaka Puja, nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ ASEAN trong việc ngăn chặn tư tưởng cực đoan. Theo ông, giới trẻ thường xuyên tiếp xúc với lượng lớn thông tin trên các nền tảng số, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển và thông tin có thể lan truyền nhanh chóng, tác động mạnh đến nhận thức. Vì vậy, thanh niên cần được trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch để chủ động ngăn chặn sự lan truyền của tư tưởng cực đoan.

asean va han quoc tang cuong hop tac ngan chan cuc doan hoa trong gioi tre hinh anh 1
Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN tổ chức khoá đào tạo ngăn chặn cực đoan hoá bạo lực trong giới trẻ tại Bali, Indonesia. Ảnh: Kompass

Khóa đào tạo năm nay thu hút 36 thanh niên đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á và Hàn Quốc. Nội dung chương trình gồm 12 chuyên đề, tập trung vào các nguyên nhân và yếu tố thúc đẩy quá trình cực đoan hóa dẫn đến bạo lực tại ASEAN, kỹ năng sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm và hình thành thói quen lành mạnh trên môi trường số. Ban tổ chức kỳ vọng các học viên sau khóa đào tạo sẽ phối hợp với chính phủ và các bên liên quan nhằm nâng cao khả năng ứng phó của cộng đồng trước nguy cơ cực đoan hóa.

Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Lee Chul khẳng định sự ủng hộ đối với sáng kiến của Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN thông qua Quỹ Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc. Việc nâng cao năng lực cho thanh niên được xem là một phần quan trọng trong nỗ lực phòng ngừa cực đoan hóa từ sớm, khi không gian mạng ngày càng trở thành môi trường để thông tin sai lệch và tư tưởng cực đoan tiếp cận giới trẻ.

Các nghiên cứu của Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN cũng chỉ ra rằng, phòng ngừa bạo lực không thể chỉ dựa vào các biện pháp an ninh mà cần kết hợp với việc xây dựng cộng đồng vững mạnh, phát triển tư duy phản biện và nâng cao hiểu biết về môi trường số.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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