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ASEAN vượt ra khỏi cách tiếp cận truyền thống về ứng phó thiên tai

Chủ Nhật, 12:05, 13/09/2026
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VOV.VN - Khi thiên tai ngày càng xảy ra thường xuyên, phức tạp và liên kết chặt chẽ hơn, các nước ASEAN đang vượt ra khỏi cách tiếp cận truyền thống chỉ tập trung vào ứng phó trong quản lý thiên tai.

ASEAN là một trong những khu vực dễ bị thiên tai nhất trên thế giới. Một trận lũ lụt ở một quốc gia có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu không dừng lại ở biên giới quốc gia và hậu quả có thể nhanh chóng lan rộng khắp khu vực.

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Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cảnh báo tác động của biến đổi khí hậu đối với ASEAN

Trong bài phát biểu nhân dịp 59 năm thành lập ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cảnh báo về các tác động của biến đổi khí hậu đối với khu vực. Trong đó, biến đổi khí hậu đặt ra một thách thức cấp bách.

“Trên khắp Đông Nam Á, các cộng đồng đang phải trải qua lũ lụt, hạn hán và thời tiết cực đoan thường xuyên hơn. Thảm họa thiên tai đe dọa nhà cửa và sinh kế, làm gián đoạn nông nghiệp và an ninh lương thực, đồng thời thử thách khả năng phục hồi của cộng đồng và các nền kinh tế. Tác động của những thảm họa này nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác khu vực, vì không một quốc gia thành viên ASEAN nào có thể tự mình giải quyết khủng hoảng khí hậu”, ông Kao Kim Hourn nhấn mạnh.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khả năng phục hồi sau thảm họa diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 15/09 tới, với sự tham dự của các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác để đánh giá 20 thập kỷ hợp tác khu vực theo Hiệp định ASEAN về Quản lý thảm họa và Ứng phó khẩn cấp (AADMER); vạch ra chiến lược tiếp theo về khả năng phục hồi sau thảm họa.

Hội nghị diễn ra vào thời điểm then chốt. ASEAN đang bước vào giai đoạn thực hiện Chương trình Công tác Hiệp định ASEAN về Quản lý thảm họa và Ứng phó khẩn cấp 2026–2030, trong khi cộng đồng quốc tế đang tiến tới những năm cuối cùng của Khung Sendai về Giảm Rủi ro thảm họa 2015–2030. Cả hai khung này cùng nhau tạo ra cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ quản lý thảm họa sang quản lý rủi ro, thông qua việc nâng cao kiến ​​thức về rủi ro, cảnh báo sớm, phòng ngừa, chuẩn bị, phục hồi bền vững, đầu tư bền vững vào khả năng phục hồi.

ASEAN đã xây dựng một nền tảng vững chắc cho hành động tập thể. Khu vực đã tăng cường hợp tác một cách liên tục trong các lĩnh vực phòng ngừa, giảm thiểu, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi theo nguyên tắc Một ASEAN- Một ứng phó.

Với chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai” của nước chủ tịch ASEAN Philippines 2026 cũng phản ánh nhu cầu hành động tập thể trong một khu vực đang đối mặt với những rủi ro ngày càng liên kết chặt chẽ, đồng thời thúc đẩy cam kết chung của ASEAN về hòa bình, thịnh vượng và con người.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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