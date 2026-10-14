Australia ban hành bộ hướng dẫn sử dụng AI trong trường học

Hôm nay (14/10) tổ chức Nghiên cứu Giáo dục Australia công bố hướng dẫn việc sử dụng AI trong trường học để AI được sử dụng nhằm hỗ trợ việc học được tốt hơn chứ không phải đẩy lùi quá trình học tập của học sinh.

(Ảnh minh họa về AI và robot: Davis)

Cụ thể, trong hướng dẫn này, giáo viên và nhà trường được khuyến khích tự đưa ra quyết định về việc sử dụng AI trong lớp học dựa trên các bằng chứng xác thực. Thứ hai là giáo viên cần kiểm soát những rủi ro trong việc sử dụng AI với học sinh và hỗ trợ học sinh phát triển nền tảng kiến ​​thức vững chắc, các chiến lược tư duy và kỹ năng tự điều chỉnh việc học. Thứ ba, các giáo viên cũng được khuyến khích thiết lập các kỳ vọng đối với việc sử dụng AI trong lớp học. Thứ tư, giáo viên cần cân nhắc về cách thức đánh giá và phản hồi đối với kết quả học tập của học sinh. Thứ năm là áp dụng góc nhìn rộng đặt trong sự đa dạng văn hóa và tôn trọng tri thức của người bản địa.

Theo bà Jenny Donovan, Giám đốc điều hành tổ chức Nghiên cứu Giáo dục Australia, việc giáo viên sử dụng AI để hỗ trợ công việc giảng dạy đang rất phổ biến tại nước này tuy vậy mỗi giáo viên lại có cách sử dụng riêng và nhiều người đang lúng túng không biết nên làm thế nào cho phù hợp. Vì thế, việc ban hành hướng dẫn sử dụng AI trong trường học sẽ giúp giáo viên có định hướng tốt hơn.

Tuy vậy bà Donovan cho rằng, việc sử dụng AI trong giảng dạy học sinh tiểu học cần phải thận trọng hơn vì trong giai đoạn này, nhiều kỹ năng trong đó có các kỹ năng đọc và viết vẫn cần có sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên.