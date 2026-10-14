English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ByteDance thành lập bộ phận chuyên trách an toàn AI

Thứ Tư, 16:01, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập đoàn công nghệ Trung Quốc ByteDance vừa tuyên bố thành lập bộ phận độc lập về an toàn và căn chỉnh mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao năng lực an toàn của tác tử AI (AI agent) và phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn từ các mô hình AI tiên tiến.

 

Theo thông tin từ nhóm nghiên cứu AI Seed thuộc ByteDance, bộ phận mới mang tên “Seed Model-Alignment & Preparedness” sẽ tập trung vào công tác căn chỉnh mô hình, tức là bảo đảm hành vi của AI phù hợp với ý định của con người và các giới hạn an toàn. Ngoài ra, bộ phận này sẽ phòng ngừa rủi ro mà các mô hình AI tiên tiến có thể gây ra trong các lĩnh vực hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân.

bytedance thanh lap bo phan chuyen trach an toan ai hinh anh 1
Robot hình người Trung Quốc có ứng dụng AI. Ảnh: Reuters.

Trong thời gian tới, Seed sẽ đầu tư vào việc xây dựng quy chuẩn hành vi của mô hình, hệ thống đánh giá an toàn, huấn luyện căn chỉnh, hệ thống bảo vệ và giám sát rủi ro. Tập đoàn cũng sẽ tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu và tổ chức đánh giá độc lập, nhằm giúp các mô hình AI tiên tiến hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả trong phạm vi an toàn và giới hạn được cấp quyền.

Được biết, Seed là phòng thí nghiệm AI tiên tiến đầu tiên của Trung Quốc thành lập riêng bộ phận chuyên trách về an toàn và căn chỉnh mô hình. Trước đây, các nhóm nghiên cứu mô hình lớn ở Trung Quốc chủ yếu lồng ghép công tác này vào hệ thống tuân thủ an toàn chung của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh tác tử AI (AI agent) ngày càng có khả năng tự lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ, việc phòng ngừa mô hình bị lạm dụng, vượt giới hạn an toàn hoặc thực hiện các thao tác chưa được cấp quyền đang trở thành thách thức quan trọng của ngành AI.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lý do Mỹ khó thắng Trung Quốc trong “canh bạc” trí tuệ nhân tạo (AI)
Lý do Mỹ khó thắng Trung Quốc trong “canh bạc” trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Mỹ muốn thắng Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), coi đó như “canh bạc mang tầm vóc vũ trụ”. Nhưng chiến lược của Mỹ tập trung quá hẹp vào công nghệ, còn chiến lược của Trung Quốc bao trùm cả hệ sinh thái công nghệ và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, khiến Mỹ ít cơ hội giành được chiến thắng tổng thể.

Lý do Mỹ khó thắng Trung Quốc trong “canh bạc” trí tuệ nhân tạo (AI)

Lý do Mỹ khó thắng Trung Quốc trong “canh bạc” trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Mỹ muốn thắng Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), coi đó như “canh bạc mang tầm vóc vũ trụ”. Nhưng chiến lược của Mỹ tập trung quá hẹp vào công nghệ, còn chiến lược của Trung Quốc bao trùm cả hệ sinh thái công nghệ và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, khiến Mỹ ít cơ hội giành được chiến thắng tổng thể.

Chiến tranh, AI và khí hậu làm nóng hội nghị lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc
Chiến tranh, AI và khí hậu làm nóng hội nghị lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc

VOV.VN - Phiên thảo luận chung cấp cao của khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra trong tuần này, với những nội dung nóng như chiến tranh, AI (trí tuệ nhân tạo) và những cú sốc khí hậu…

Chiến tranh, AI và khí hậu làm nóng hội nghị lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc

Chiến tranh, AI và khí hậu làm nóng hội nghị lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc

VOV.VN - Phiên thảo luận chung cấp cao của khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra trong tuần này, với những nội dung nóng như chiến tranh, AI (trí tuệ nhân tạo) và những cú sốc khí hậu…

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự
Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa các loại vũ khí tấn công và phòng thủ của đất nước, đồng thời thúc giục các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng.

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa các loại vũ khí tấn công và phòng thủ của đất nước, đồng thời thúc giục các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng.

Hệ thống AI mắc sai lầm, quân đội Mỹ suýt tấn công tàu Trung Quốc?
Hệ thống AI mắc sai lầm, quân đội Mỹ suýt tấn công tàu Trung Quốc?

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, quân đội Mỹ suýt gặp sự cố nghiêm trọng sau khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp báo cáo tình báo sai lệch về tàu của Trung Quốc ở Trung Đông.

Hệ thống AI mắc sai lầm, quân đội Mỹ suýt tấn công tàu Trung Quốc?

Hệ thống AI mắc sai lầm, quân đội Mỹ suýt tấn công tàu Trung Quốc?

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, quân đội Mỹ suýt gặp sự cố nghiêm trọng sau khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp báo cáo tình báo sai lệch về tàu của Trung Quốc ở Trung Đông.

OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI
OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI

VOV.VN - Sam Altman - Tổng giám đốc điều hành hãng trí tuệ nhân tạo OpenAI, cho rằng mọi người nên đặt niềm tin nhiều hơn vào công ty của ông cũng như các doanh nghiệp tương tự. Theo ông, họ đã hành động đúng đắn khi phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), dù công chúng ngày càng lo lắng về các rủi ro tiềm ẩn.

OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI

OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI

VOV.VN - Sam Altman - Tổng giám đốc điều hành hãng trí tuệ nhân tạo OpenAI, cho rằng mọi người nên đặt niềm tin nhiều hơn vào công ty của ông cũng như các doanh nghiệp tương tự. Theo ông, họ đã hành động đúng đắn khi phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), dù công chúng ngày càng lo lắng về các rủi ro tiềm ẩn.

Những điểm cộng và trừ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Những điểm cộng và trừ của trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là một bước tiến lớn của nhân loại. Bên cạnh mặt tích cực nổi trội, AI cũng đặt ra nhiều thách thức cho con người. Sau đây là tổng quan những ưu điểm và nhược điểm đáng chú ý của AI.

Những điểm cộng và trừ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Những điểm cộng và trừ của trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là một bước tiến lớn của nhân loại. Bên cạnh mặt tích cực nổi trội, AI cũng đặt ra nhiều thách thức cho con người. Sau đây là tổng quan những ưu điểm và nhược điểm đáng chú ý của AI.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ