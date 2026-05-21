  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Australia chi hơn 7 triệu AUD ứng phó với bệnh bạch hầu

Thứ Năm, 11:18, 21/05/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh bệnh bạch hầu đang ngày càng lây lan rộng, chính phủ Australia đã công bố gói hỗ trợ để ứng phó với căn bệnh này.

Ngày 21/5, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler thông báo về việc chính phủ nước này quyết định chi 7,2 triệu AUD để hỗ trợ Vùng lãnh thổ Bắc Australia và cộng đồng người bản địa ứng phó với dịch bệnh bạch hầu. Trong đó 5,2 triệu AUD sẽ được dùng để cử thêm các chuyên gia y tế đến tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, tham gia công tác chữa bệnh và cung cấp thêm kháng sinh đến khu vực này. 2 triệu AUD còn lại sẽ được Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của người bản địa dùng để hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền trong cộng đồng để nâng cao ý thức phòng chống bệnh và khuyến khích mọi người đi vaccine phòng bệnh.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Australia, đến nay, tại nước này đã có 230 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Trong đó 60% ca bệnh là ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia. Tuy vậy bệnh cũng lan sang cả bang Tây Australia, Nam Australia và Queensland.

Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân khiến cho dịch bạch hầu lây lan rộng tại Australia là do tỷ lệ tiêm vaccine và mũi nhắc lại thấp, cộng đồng dân cư sống tập trung nên dịch bệnh khó kiểm soát. Bên cạnh đó, các khu vực ổ dịch lại thường là các vùng xa xôi, thiếu nhân viên và cơ sở y tế để có thể chữa trị và ngăn chặn sự lây lan nên dịch bệnh càng dễ phát tán.

Việt Nga/VOV-Australia
Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta
VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.

Thái Lan ban hành cảnh báo bệnh Whitmore sau khi ghi nhận 23 ca tử vong
VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm qua (18/4) phát đi cảnh báo kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác đối với bệnh Whitmore, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp từ đầu năm 2026 đến nay.

Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm xây dựng “bệnh viện vũ trụ” đầu tiên trên thế giới
VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã phóng một loạt dự án y tế thử nghiệm lên quỹ đạo, trong kế hoạch xây dựng “bệnh viện vũ trụ" đầu tiên trên thế giới.

Afghanistan tố Pakistan làm chết hơn 200 người tại bệnh viện cai nghiện ma túy
VOV.VN - Afghanistan hôm 16/3 cáo buộc quân đội Pakistan không kích một bệnh viện ở Kabul chuyên điều trị người nghiện ma túy. Phát ngôn viên Bộ Y tế nước này cho biết, hơn 200 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đó.

Lào khởi công Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng - Sekong
VOV.VN - Hôm nay (1/4), tại tỉnh Sekong, Nam Lào đã diễn ra lễ khởi công dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng – Sekong. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của tình hữu nghị đặc biệt giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sekong. 

