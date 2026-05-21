Australia chi hơn 7 triệu AUD ứng phó với bệnh bạch hầu

Ngày 21/5, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler thông báo về việc chính phủ nước này quyết định chi 7,2 triệu AUD để hỗ trợ Vùng lãnh thổ Bắc Australia và cộng đồng người bản địa ứng phó với dịch bệnh bạch hầu. Trong đó 5,2 triệu AUD sẽ được dùng để cử thêm các chuyên gia y tế đến tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, tham gia công tác chữa bệnh và cung cấp thêm kháng sinh đến khu vực này. 2 triệu AUD còn lại sẽ được Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của người bản địa dùng để hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền trong cộng đồng để nâng cao ý thức phòng chống bệnh và khuyến khích mọi người đi vaccine phòng bệnh.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Australia, đến nay, tại nước này đã có 230 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Trong đó 60% ca bệnh là ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia. Tuy vậy bệnh cũng lan sang cả bang Tây Australia, Nam Australia và Queensland.

Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân khiến cho dịch bạch hầu lây lan rộng tại Australia là do tỷ lệ tiêm vaccine và mũi nhắc lại thấp, cộng đồng dân cư sống tập trung nên dịch bệnh khó kiểm soát. Bên cạnh đó, các khu vực ổ dịch lại thường là các vùng xa xôi, thiếu nhân viên và cơ sở y tế để có thể chữa trị và ngăn chặn sự lây lan nên dịch bệnh càng dễ phát tán.