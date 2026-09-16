Australia có thể siết thị thực với gia đình sinh viên quốc tế

Theo truyền thông Australia, trong bài phát biểu vào ngày mai (17/9), Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke sẽ công bố một số thay đổi trong chính sách nhập cư, nhằm giảm số người nhập cư từ khoảng 300.000 xuống còn 225.000 người mỗi năm vào năm 2028.

Sinh viên trong khuôn viên Đại học Melbourne. Ảnh: Đại học Melbourne

Một số tờ báo Australia cho biết, các thay đổi dự kiến được Bộ trưởng Nội vụ đề cập gồm siết chặt việc cấp các loại thị thực tạm thời hiện áp dụng với khoảng 3 triệu người, bảo đảm người được cấp thị thực rời Australia đúng thời hạn, hạn chế tình trạng liên tục chuyển đổi loại thị thực, đồng thời giảm số lượng đơn xin thị thực bảo hộ.

Mặc dù số thị thực cấp cho sinh viên quốc tế có thể không bị cắt giảm, chính sách mới được cho là sẽ hạn chế việc sinh viên quốc tế đưa người thân đi cùng trong thời gian học tập tại Australia.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ chính sách mới có hạn chế hoặc từ chối cấp thị thực cho người thân của lao động có tay nghề hay không.

Theo số liệu của Chính phủ Australia, trong năm tài chính trước, nước này đã cấp hơn 337.000 thị thực cho sinh viên quốc tế, trong đó có gần 46.000 thị thực dành cho người phụ thuộc và các thành viên gia đình của sinh viên.

Ngoài ra, trung bình mỗi tháng có gần 1.600 hồ sơ xin thị thực bảo hộ do những người tới Australia với tư cách sinh viên hoặc khách du lịch nộp. Mặc dù 90% số đơn này bị từ chối, nhiều đương đơn sau đó nộp đơn khiếu nại. Quá trình giải quyết khiếu nại có thể kéo dài tới 8 năm, khiến những người này vẫn có thể ở lại Australia hợp pháp trong thời gian chờ xử lý.

Trong bối cảnh đó, Australia kỳ vọng việc siết chặt thị thực đối với người thân của sinh viên quốc tế, cùng với các hồ sơ xin thị thực bảo hộ, sẽ góp phần giảm đáng kể số người nhập cư vào nước này mỗi năm.