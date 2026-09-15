Khởi tranh Cúp C2 châu Á 2026/2027: Thể Công Viettel đấu CLB Australia

Tham dự vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/2027 có tổng cộng 32 CLB được chia thành 2 khu vực Tây Á và Đông Á. Nếu như Cúp C1 châu Á thi đấu theo thể thức League giống Cúp C1 châu Âu thì Cúp C2 vẫn chia bảng theo hình thức truyền thống.

Ảnh: Như Đạt.

Tại khu vực Đông Á, 16 đội được chia thành 4 bảng, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt để tìm ra các đội nhất, nhì bảng tiến vào vòng tiếp theo.

Đại diện V-League, CLB Thể Công Viettel ở bảng E cùng các đội FC Seoul, Melbourne Victory và Persib Bandung. Đây là bảng đấu được đánh giá khó khăn cho cơ hội giành vé vào vòng trong của thầy trò HLV Popov. Trong lượt trận đầu tiên, Thể Công Viettel sẽ được thi đấu trên sân nhà để gặp Melbourne Victory vào 19h15 ngày 16/9.

Trước đó trong ngày hôm nay 15/9, những trận đấu đầu tiên của giải tại khu vực Tây Á sẽ diễn ra. Ở khung 20h45 (giờ Việt Nam) sẽ có 2 màn đọ sức được tổ chức. Gol Gohar (Iran) chạm trán Al Jazira (UAE) trong khi Arkadag (Turkmenistan) sẽ có trận đấu với Al Muharraq của Bahrain.