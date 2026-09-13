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Australia phong tỏa một khu vực ngoại ô sau vụ nổ súng

Chủ Nhật, 10:13, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một khu vực ngoại ô của thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia đang bị phong tỏa sau khi xảy ra vụ nổ súng vào sáng sớm 13/9.

Khu vực Hamilton Hill, ngoại ô thành phố Perth thuộc bang Tây Australia đang bị phong tỏa sau khi xảy ra vụ nổ súng vào khoảng lúc 4h35 sáng sớm nay.

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Cảnh sát bang Tây Australia đang tiến hành tìm kiếm sau khi một người đàn ông bị bắn ở Hamilton Hill (Ảnh: ABC News)

Một người đàn ông bị thương nặng đã được tìm thấy trong một ngôi nhà trong khu vực này. Người bị thương đã được cảnh sát sơ cứu tại hiện trường sau đó được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Cảnh sát bang Tây Australia đang nghi ngờ hai người đàn ông mặc trang phục màu đen có liên quan đến vụ nổ súng.

Hiện tại, cảnh sát đang truy tìm hung thủ gây ra vụ việc nên đã yêu cầu tất cả các gia đình sống trong khu vực này phải ở trong nhà, đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ để đảm bảo an toàn và không để nghi phạm đột nhập. Trong lúc đó, cảnh sát đã huy động lực lượng hùng hậu và tiến hành rà soát kỹ lưỡng khu vực này.

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Việt Nga/VOV-Australia
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