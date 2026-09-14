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Australia bắt đầu hạn chế thời gian sử dụng máy tính ở trường học

Thứ Hai, 14:52, 14/09/2026
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VOV.VN - Việc để trẻ em tiếp cận sớm và trong thời gian dài với máy tính đang tạo ra những tác động tiêu cực nên chính quyền bang New South Wales của Australia vừa quyết định hạn chế thời gian sử dụng máy tính trong trường học.

Trong thông báo vừa đưa ra, Bộ Giáo dục bang New South Wales của Australia cho biết, bắt đầu từ năm học 2027 tới, chính quyền bang sẽ khuyến nghị các trường học giới hạn thời gian sử dụng máy tính của các học sinh.

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Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Giáo dục bang New South Wales Prue Car. Nguồn: Rhett Wyman

Cụ thể không cho trẻ em sử dụng máy tính cá nhân tại trường mầm non. Đối với trẻ từ mẫu giáo đến lớp 2 thì được sử dụng máy tính tối đa mỗi ngày 15 phút. Với các em lớp 3 và lớp 4, thời gian tối đa là 30 phút/ngày. Với học sinh lớp 5 và 6, thời gian tối đa là 45 phút/ngày. Với học sinh trung học từ lớp 7 đến lớp 10, thời gian sử dụng máy tính tối đa là 1/ 4 thời gian học môn học đó trong 1 tuần và thời gian sử dụng máy tính tối đa ở học sinh lớp 11 và 12 là một nửa thời gian học môn học đó trong tuần.

Không chỉ vậy, Bộ Giáo dục bang New South Wales còn khuyến khích các gia đình giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, trong đó có việc sử dụng máy tính ở nhà để làm bài tập và giải trí. Bang New South Wales cũng không cho phép giáo viên giao bài tập về nhà đối với học sinh dưới lớp 5 mà ở trong các bài tập đó các em phải sử dụng thiết bị kỹ thuật số để làm bài.

Dựa trên các bằng chứng thuyết phục về lợi ích của việc viết tay và đọc tài liệu trên giấy, Bộ Giáo dục bang New South Wales cũng khuyến nghị học sinh nên dành ít nhất một giờ mỗi ngày cho việc sử dụng giấy và bút trong lúc học.

Quyết định này của chính quyền bang New South Wales đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu cho thấy hơn một nửa học sinh bị xao nhãng bởi màn hình trong giờ học. Đồng thời chỉ có 45% phụ huynh học sinh trung học và 32% phụ huynh học sinh tiểu học cho rằng việc sử dụng máy tính trong lớp học mang lại nhiều lợi ích hơn là những bất cập.

Quyết định hạn chế thời gian sử dụng máy tính trong lớp học được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về việc suy giảm kỹ năng đọc viết và tính toán của học sinh Australia do môi trường học tập lệ thuộc quá nhiều vào kỹ thuật số. Lo ngại này lại được củng cố thêm khi Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thực hiện cho thấy, tỷ lệ học sinh Australia dành hơn 2 giờ mỗi ngày sử dụng thiết bị kỹ thuật số cho việc học cao gần gấp đôi so với mức trung bình của OECD, trong khi đó, kết quả học tập lại đang có chiều hướng sụt giảm, đặc biệt là ở kỹ năng đọc và viết của học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 15.

Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Giáo dục bang New South Wales Prue Car cho biết kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian sử dụng màn hình quá nhiều đang gây ra những tác động tiêu cực. Theo kết quả nghiên cứu, thời gian sử dụng màn hình ở trẻ vị thành niên tại bang này là trung bình 7 giờ/ngày song khả năng đọc và viết lại kém hơn. Trên thực tế, lệnh cấm sử dụng điện thoại trong trường học đang tạo ra những tác động tích cực, học sinh ít bị xao nhãng hơn trong lớp và mức độ tương tác giữa học sinh với giáo viên và giữa các học sinh với nhau cũng được cải thiện rõ rệt. Trước tình hình này, chính quyền bang New South Wales buộc phải vào cuộc để giảm bớt tác động tiêu cực của thiết bị điện tử tới quá trình học tập và phát triển của các em nhỏ.

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Tỷ lệ từ chối thị thực sinh viên ở Australia cao kỷ lục

VOV.VN - Australia là một địa chỉ học tập hấp dẫn với nhiều sinh viên quốc tế, tuy vậy việc đến nước này học đang ngày càng trở nên khó khăn với sinh viên quốc tế khi tỷ lệ từ chối thị thực đối với sinh viên quốc tế tăng cao ở mức kỷ lục.

Việt Nga/VOV-Australia
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