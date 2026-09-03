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Australia cử UAV đến giúp Nepal tìm kiếm người mất tích

Thứ Năm, 13:45, 03/09/2026
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VOV.VN - Trong nỗ lực hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả của trận lũ quét kinh hoàng, hôm 3/9, Australia cho biết sẽ cử máy bay không người lái đến Nepal để tìm kiếm người mất tích.

 

Hôm nay (3/9), Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết, theo lời đề nghị của Nepal, nước này sẽ cử một nhóm chuyên gia vận hành máy bay không người lái đến Nepal để đóng góp vào nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ người mất tích trong trận lũ quét. Nhóm này bao gồm các thành viên của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ bang New South Wales và Sở Cứu hỏa bang Queensland, sẽ đến Nepal trong những ngày tới.

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Vùng lũ quét ở Nepal vừa qua. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết: “Các chuyên gia sẽ sử dụng công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để lập bản đồ và chụp ảnh nhiệt nhằm hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ của Nepal. Việc triển khai máy bay không người lái đến Nepal diễn ra sau khi Australia liên tục đưa ra lời đề nghị hỗ trợ đối với Nepal và khẳng định Australia luôn sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ và hoạt động phục hồi sau thảm họa”.

Nhóm chuyên gia máy bay không người lái Australia sẽ bổ sung vào đội ứng phó với khủng hoảng gồm 19 người mà nước này đã cử đến Nepal trong những ngày qua bao, gồm các nhân viên lãnh sự, nhân viên nhân đạo, cảnh sát liên bang Australia và nhân viên quốc phòng.

Trước mất mát vô cùng lớn và hậu quả nặng nề của trận lũ quét vừa qua tại Nepal, người dân Australia đã quyên góp hơn 4 triệu AUD thông qua Liên minh Hành động Khẩn cấp để cung cấp nơi trú ẩn, nước sạch, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe thiết yếu, cũng như cung cấp cho trẻ em không gian học tập tạm thời cần thiết.

Để đối ứng với khoản quyên góp của người dân, chính phủ Australia cũng cam kết đóng góp 3 triệu AUD vào liên minh này, nâng tổng số tiền mà chính phủ Australia cam kết hỗ trợ Nepal lên đến 11 triệu AUD.

Australia tiếp tục cung cấp các hỗ trợ cho Nepal khắc phục hậu quả của trận lũ quét và tìm kiếm người mất tích trong bối cảnh 38 người dân Australia đang bị mất tích tại đây. Hiện tại chính phủ Australia đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Nepal và Trung Quốc để hỗ trợ việc xác định tung tích và cung cấp hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

Việt Nga/VOV-Australia
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