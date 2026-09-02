Nepal chuyển trọng tâm sang cứu trợ, phục hồi sau thảm họa lũ quét

Giới chức Nepal cho biết, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang ngày càng thu hẹp và trọng tâm hiện nay đang chuyển sang giai đoạn cứu trợ và phục hồi.

Hoạt động cứu hộ tiếp tục. Ảnh: Reuters

Hiện các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra, đặc biệt ở các dự án thủy điện bị ảnh hưởng. Theo quân đội Nepal, 279 người đã được cứu khỏi các khu vực thuộc các dự án thủy điện, song ít nhất 639 người tại các dự án này vẫn mất tích, trong đó một số được cho là vẫn đang bên trong các đường hầm.

Trong bối cảnh công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn, Chính phủ Nepal đang chuyển trọng tâm từ tìm kiếm, cứu hộ sang cứu trợ, phục hồi và tái thiết.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết, Chính phủ vừa phải tiếp tục nỗ lực bảo vệ tính mạng người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, vừa tập trung vào phục hồi, cung cấp điều trị y tế và hỗ trợ tâm lý cho người dân.

Quy mô thiệt hại được đánh giá là đặc biệt lớn. Theo ước tính sơ bộ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, ít nhất 2,2 triệu tấn đất đá, bùn đất và mảnh vỡ đã bị cuốn trôi dọc hệ thống sông. Hơn 2.300 công trình bị hư hại được xác định qua ảnh vệ tinh. Hệ thống năng lượng cũng chịu tổn thất nghiêm trọng khi 11 nhà máy thủy điện và một nhà máy điện mặt trời, với tổng công suất hơn 431 MW, phải ngừng hoạt động. Ngoài ra, 15 dự án thủy điện đang xây dựng cũng bị ảnh hưởng.

Trước những thiệt hại này, Liên Hợp Quốc đang tăng cường hỗ trợ Nepal bước sang giai đoạn cứu trợ và phục hồi. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết:

“Chính phủ Nepal và người đứng đầu văn phòng Liên Hợp Quốc tại nước này Lila Pieters Yahia, đã nhất trí phát động Lời kêu gọi khẩn cấp cứu trợ nhân đạo kéo dài bốn tháng. Lời kêu gọi này sẽ hỗ trợ các hoạt động ứng phó do Chính phủ dẫn đầu và tập trung vào việc huy động nguồn lực để cứu sống người dân, cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và giải quyết những nhu cầu cấp thiết nhất cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.”

Theo Liên Hợp Quốc, ưu tiên trước mắt đối với hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng là cung cấp viện trợ nhân đạo, xác định danh tính người thiệt mạng, tìm kiếm người mất tích, đoàn tụ trẻ em bị chia cắt và hỗ trợ tâm lý.

Hiện có gần 3.500 người đang sống tại 27 khu tạm trú ở hai huyện Nuwakot và Rasuwa, những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều khu tạm trú được bố trí trong trường học, khiến việc học tập của trẻ em tiếp tục bị gián đoạn.

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã bắt đầu triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ. Chương trình Lương thực Thế giới đã phân phối khoảng 80 tấn lương thực cho hơn 9.000 người, đồng thời chuẩn bị nguồn hàng cho thêm khoảng 5.000 gia đình. Tám đội y tế đã tiếp cận hơn 1.200 người tại các khu vực sơ tán. Hơn 1.800 người, trong đó có hàng trăm trẻ em, đã được hỗ trợ tâm lý ban đầu. Một đường dây nóng hỗ trợ sức khỏe tâm lý hoạt động 24 giờ cũng đã được thiết lập. Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ Nepal tăng cường giám sát nguy cơ dịch bệnh tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

Giữa những mất mát ấy, người dân Nepal cũng bắt đầu các hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân. Tối qua 1/9, hàng trăm người đã bất chấp mưa lớn, đi bộ nhiều kilomet để tham dự một lễ thắp nến tưởng niệm tại một khu nghĩa trang - nơi hàng trăm thi thể nạn nhân chưa được xác định danh tính được đưa về an táng. Những người tham dự mang theo nến và hoa, đứng bên các khu mộ tạm giữa trời mưa để tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong thảm họa ngày 26/8.

Những ngọn nến nhỏ giữa màn mưa không thể xóa đi những mất mát mà thảm họa để lại. Nhưng đó cũng là hình ảnh cho thấy, sau những ngày chạy đua tìm kiếm người sống sót, Nepal đang bước vào một chặng đường mới – vừa cứu trợ những người còn sống, vừa tưởng nhớ người đã mất và từng bước dựng lại cuộc sống từ những đống đổ nát.