Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn

Phát ngôn viên Liên hợp quốc cho biết gần 3.500 người đang sống tại 27 điểm sơ tán do hậu quả lũ quét Nepal, trong khi các vấn đề về tiếp cận và rủi ro y tế cộng đồng đang gây khó khăn cho công tác cứu trợ.

“Các đồng nghiệp của chúng tôi cho biết hoạt động ứng phó với trận lũ quét tuần trước đang bước vào giai đoạn mới, với việc chính quyền tăng cường nỗ lực cứu trợ và các hoạt động phục hồi”, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric phát biểu tại cuộc họp báo, theo Anadolu.

Hậu quả lũ quét kinh hoàng ở Nepal. Ảnh: Reuters.

Ông Dujarric cho biết chính quyền đã tìm thấy thi thể của hơn 1.000 người, trong khi vẫn còn 3.900 người chưa rõ tung tích. “Cho đến nay, gần 12.000 người đã được giải cứu”, ông nói thêm.

“Hiện có gần 3.500 người đang sống tại 27 điểm sơ tán trên khắp các huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Nuwakot và Rasuwa”, theo ông Dujarric.

Đại diện của Liên hợp quốc nói thêm rằng nhiều người đang trú ẩn tại các trường học, gây gián đoạn việc học tập của trẻ em.

Dẫn thông tin từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), ông Dujarric cho biết đánh giá sơ bộ ước tính có ít nhất 2,2 triệu tấn rác thải tích tụ dọc theo hệ thống sông ngòi Nepal bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Con số này bao gồm khoảng 556.200 tấn rác thải xây dựng, dựa trên các đánh giá qua vệ tinh đối với hơn 2.300 công trình bị hư hại, ông cho biết.

Theo ông Dujarric, lũ lụt cũng gây hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng, làm tê liệt 11 nhà máy thủy điện và một nhà máy điện mặt trời, với tổng công suất khoảng 431,1 megawatt.

Ông cho biết 15 dự án thủy điện đang trong quá trình xây dựng - vốn dự kiến ​​bổ sung thêm 470 megawatt công suất - cũng bị hư hại.

Ông Dujarric nhận định việc tiếp cận hiện trường vẫn là thách thức lớn nhất, khi hơn 40 cây cầu bị phá hủy và nhiều đoạn đường cao tốc chính bị chặn. Ông nói thêm rằng các cộng đồng vùng sâu vùng xa đang phải dựa vào các chuyến bay trực thăng của quân đội để tiếp nhận nhu yếu phẩm.

Ông Dujarric cũng cảnh báo về những rủi ro ngày càng tăng đối với sức khỏe cộng đồng do “tình trạng quá tải tại các điểm sơ tán, nguồn nước bị ô nhiễm và các cơ sở y tế bị hư hại." Ông cho biết các điều kiện này khiến người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đối mặt với nguy cơ mắc bệnh cao hơn trong mùa mưa.

Số liệu chính thức từ Nepal và Trung Quốc công bố hôm thứ Ba cho thấy số người thiệt mạng do lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới thuộc dãy Himalaya đã vượt mốc 1.050 người.

Dữ liệu cũng cho thấy hơn 4.000 người, trong đó có hàng trăm người nước ngoài, vẫn đang mất tích.