Australia phản đối Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon

Theo truyền thông Australia, trong cuộc điện đàm Ngoại trưởng Wong cũng bày tỏ lo ngại xung đột lan sang Lebanon và lên án các cuộc tấn công của Iran cũng như tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezadel Smotrich kêu gọi sáp nhập miền Nam Lebanon vào nước này.

Tuyên bố mà Ngoại trưởng Wong đưa ra sau cuộc điện đàm khẳng định nước này “hết sức lo ngại trước sự leo thang xung đột ở Lebanon và việc hơn 1 triệu thường dân thiệt mạng và phải rời bỏ nhà cửa”. Tuyên bố khẳng định “sự ủng hộ của Australia đối với chủ quyền của Lebanon và không muốn thấy Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon”.

Australia ra tuyên bố về tình hình tại Lebanon trong bối cảnh Israel đang thực hiện nhiều cuộc tấn công vào Lebanon, đặc biệt là khu vực miền Nam. Không chỉ vậy, Bộ trưởng Tài chính Lebanone Bezadel Smotrich còn công khai tuyên bố Israel nên mở rông biên giới với Lebanon đến sông Litani nằm sâu trong khu vực miền Nam của nước này.

Bộ trưởng Smotrich không phải là người duy nhất trong nội các Israel bày tỏ tham vọng này. Hồi đầu tháng 3/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã ám chỉ nếu Lebanon không giải giáp Hezbollah thì có thể sẽ bị mất đất.