Australia phản đối Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon

Thứ Tư, 11:29, 25/03/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa’ar tối 25/3, nhấn mạnh quan điểm của Canberra không muốn Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon.

Theo truyền thông Australia, trong cuộc điện đàm Ngoại trưởng Wong cũng bày tỏ lo ngại xung đột lan sang Lebanon và lên án các cuộc tấn công của Iran cũng như tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezadel Smotrich kêu gọi sáp nhập miền Nam Lebanon vào nước này.

australia phan doi israel chiem dong mien nam lebanon hinh anh 1
Ngoại trưởng Australia Penny Wong. Ảnh: Alex Ellinghausen

Tuyên bố mà Ngoại trưởng Wong đưa ra sau cuộc điện đàm khẳng định nước này “hết sức lo ngại trước sự leo thang xung đột ở Lebanon và việc hơn 1 triệu thường dân thiệt mạng và phải rời bỏ nhà cửa”. Tuyên bố khẳng định “sự ủng hộ của Australia đối với chủ quyền của Lebanon và không muốn thấy Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon”.

Australia ra tuyên bố về tình hình tại Lebanon trong bối cảnh Israel đang thực hiện nhiều cuộc tấn công vào Lebanon, đặc biệt là khu vực miền Nam. Không chỉ vậy, Bộ trưởng Tài chính Lebanone Bezadel Smotrich còn công khai tuyên bố Israel nên mở rông biên giới với Lebanon đến sông Litani nằm sâu trong khu vực miền Nam của nước này.

Bộ trưởng Smotrich không phải là người duy nhất trong nội các Israel bày tỏ tham vọng này. Hồi đầu tháng 3/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã ám chỉ nếu Lebanon không giải giáp Hezbollah thì có thể sẽ bị mất đất.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Israel tấn công Lebanon miền Nam Lebanon Australia phản đối chiến sự Iran căng thẳng Trung Đông quan điểm của Australia
Tin liên quan

Iran có thể thay đổi học thuyết hạt nhân sau xung đột với Mỹ và Israel?
VOV.VN - Iran đang đứng trước lựa chọn then chốt: tiếp tục duy trì sắc lệnh tôn giáo cấm vũ khí hạt nhân hay chuyển sang chiến lược răn đe trong bối cảnh các mối đe dọa gia tăng.

Israel không tham gia đàm phán Mỹ - Iran, tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự
VOV.VN - Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc khẳng định Tel Aviv không liên quan tới các cuộc tiếp xúc được cho là sắp diễn ra giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch tấn công các mục tiêu quân sự vẫn đang được duy trì.

Nóng thế giới ngày 25/3: Iran và Israel tiếp tục "ăn miếng trả miếng"
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Israel tuyên bố tiếp tục tấn công toàn lực, Iran nã tên lửa tập kích xuyên đêm; Mỹ tính tăng cường 3.000 lính dù cho chiến dịch quân sự ở Iran; Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, Tehran nêu điều kiện chấm dứt xung đột...

