  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Israel không tham gia đàm phán Mỹ - Iran, tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự

Thứ Tư, 05:41, 25/03/2026
VOV.VN - Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc khẳng định Tel Aviv không liên quan tới các cuộc tiếp xúc được cho là sắp diễn ra giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch tấn công các mục tiêu quân sự vẫn đang được duy trì.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cho biết, Israel không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào được cho là sẽ diễn ra giữa Mỹ và Iran trong tuần này tại Pakistan.

“Tính đến thời điểm hiện tại, Israel không tham gia vào các cuộc thảo luận đó”, ông Danon phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 24/3 (theo giờ địa phương).

israel khong tham gia dam phan my - iran, tuyen bo tiep tuc chien dich quan su hinh anh 1
Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon tuyên bố Israel không tham gia đàm phán Mỹ - Iran. Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Danon, trong khi các thông tin về đàm phán xuất hiện, Israel và Mỹ vẫn đang phối hợp triển khai các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

“Ngay lúc này, Israel và Mỹ tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó” ông nhấn mạnh.

Đại sứ Israel cho rằng các đợt tấn công vừa qua đã “đạt được nhiều kết quả”, song thừa nhận “chưa hoàn tất toàn bộ mục tiêu đề ra”.

Ông Danon đồng thời cáo buộc Ngoại trưởng Iran từng tuyên bố cách đây vài tuần rằng Tehran không sở hữu tên lửa có tầm bắn vượt quá 2.000 km, nhưng sau đó lại phóng một tên lửa với tầm gần 4.000 km hướng về Diego Garcia - hòn đảo xa xôi ở Ấn Độ Dương, nơi đặt căn cứ quân sự lớn của Anh - Mỹ.

Đề cập tới khả năng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, ông Danon khẳng định Israel kiên quyết theo đuổi mục tiêu đảm bảo Iran không còn năng lực phát triển vũ khí hạt nhân cũng như tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh xung đột cần được chấm dứt thông qua đối thoại, đồng thời cho rằng lập trường của Israel đang cản trở tiến trình ngoại giao.

“Lập trường cứng rắn, tối đa hóa lợi ích và mang tính cực đoan của Israel không được phép phá hoại các giải pháp ngoại giao. Không quốc gia nào coi trọng hòa bình và ổn định toàn cầu nên tiếp tục ‘đổ thêm dầu vào lửa’ mà Israel đã châm ngòi một cách phi lý tại khu vực của chúng ta”, ông Erdogan nói.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Israel đàm phán mỹ iran Israel không tham gia đàm phán Mỹ - Iran
Ông Trump: Iran đã tặng Mỹ “một món quà” rất lớn liên quan đến Hormuz
Ông Trump: Iran đã tặng Mỹ “một món quà” rất lớn liên quan đến Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ đến một cử chỉ thiện chí từ phía Iran khi trao cho Mỹ những gì mà ông mô tả là một “món quà” bí ẩn, cho rằng “món quà này” đã giúp ích cho các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông Trump: Iran đã tặng Mỹ “một món quà” rất lớn liên quan đến Hormuz

Ông Trump: Iran đã tặng Mỹ “một món quà” rất lớn liên quan đến Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ đến một cử chỉ thiện chí từ phía Iran khi trao cho Mỹ những gì mà ông mô tả là một “món quà” bí ẩn, cho rằng “món quà này” đã giúp ích cho các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

Cuộc chiến Iran giáng đòn kép lên kinh tế toàn cầu
Cuộc chiến Iran giáng đòn kép lên kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Những dấu hiệu đầu tiên của một cú sốc đồng bộ đối với kinh tế thế giới đã xuất hiện trong các khảo sát doanh nghiệp, cho thấy hệ lụy từ cuộc chiến Iran đang làm suy yếu động lực tăng trưởng, đồng thời đẩy giá cả leo thang.

Cuộc chiến Iran giáng đòn kép lên kinh tế toàn cầu

Cuộc chiến Iran giáng đòn kép lên kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Những dấu hiệu đầu tiên của một cú sốc đồng bộ đối với kinh tế thế giới đã xuất hiện trong các khảo sát doanh nghiệp, cho thấy hệ lụy từ cuộc chiến Iran đang làm suy yếu động lực tăng trưởng, đồng thời đẩy giá cả leo thang.

Israel tuyên bố tiếp tục tấn công toàn lực, Iran nã tên lửa tập kích xuyên đêm
Israel tuyên bố tiếp tục tấn công toàn lực, Iran nã tên lửa tập kích xuyên đêm

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các cơ sở tên lửa và trụ sở của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng nhiều đợt tấn công tên lửa dồn dập chỉ trong vài giờ. Dù có những tín hiệu ngoại giao song khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột vẫn được đánh giá là rất xa vời.

Israel tuyên bố tiếp tục tấn công toàn lực, Iran nã tên lửa tập kích xuyên đêm

Israel tuyên bố tiếp tục tấn công toàn lực, Iran nã tên lửa tập kích xuyên đêm

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các cơ sở tên lửa và trụ sở của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng nhiều đợt tấn công tên lửa dồn dập chỉ trong vài giờ. Dù có những tín hiệu ngoại giao song khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột vẫn được đánh giá là rất xa vời.

