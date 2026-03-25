Israel không tham gia đàm phán Mỹ - Iran, tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cho biết, Israel không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào được cho là sẽ diễn ra giữa Mỹ và Iran trong tuần này tại Pakistan.

“Tính đến thời điểm hiện tại, Israel không tham gia vào các cuộc thảo luận đó”, ông Danon phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 24/3 (theo giờ địa phương).

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon tuyên bố Israel không tham gia đàm phán Mỹ - Iran. Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Danon, trong khi các thông tin về đàm phán xuất hiện, Israel và Mỹ vẫn đang phối hợp triển khai các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

“Ngay lúc này, Israel và Mỹ tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó” ông nhấn mạnh.

Đại sứ Israel cho rằng các đợt tấn công vừa qua đã “đạt được nhiều kết quả”, song thừa nhận “chưa hoàn tất toàn bộ mục tiêu đề ra”.

Ông Danon đồng thời cáo buộc Ngoại trưởng Iran từng tuyên bố cách đây vài tuần rằng Tehran không sở hữu tên lửa có tầm bắn vượt quá 2.000 km, nhưng sau đó lại phóng một tên lửa với tầm gần 4.000 km hướng về Diego Garcia - hòn đảo xa xôi ở Ấn Độ Dương, nơi đặt căn cứ quân sự lớn của Anh - Mỹ.

Đề cập tới khả năng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, ông Danon khẳng định Israel kiên quyết theo đuổi mục tiêu đảm bảo Iran không còn năng lực phát triển vũ khí hạt nhân cũng như tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh xung đột cần được chấm dứt thông qua đối thoại, đồng thời cho rằng lập trường của Israel đang cản trở tiến trình ngoại giao.

“Lập trường cứng rắn, tối đa hóa lợi ích và mang tính cực đoan của Israel không được phép phá hoại các giải pháp ngoại giao. Không quốc gia nào coi trọng hòa bình và ổn định toàn cầu nên tiếp tục ‘đổ thêm dầu vào lửa’ mà Israel đã châm ngòi một cách phi lý tại khu vực của chúng ta”, ông Erdogan nói.