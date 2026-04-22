中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia phạt thêm nhiều cây xăng vì bán không đúng giá công bố

Thứ Tư, 10:27, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát, giá nhiên liệu tại Australia tăng nhanh, thậm chí xảy ra tình trạng khan hiếm ở một số nơi. Lợi dụng tình hình này, một số cây xăng đã bán hàng không đúng với giá đã công bố và bị cơ quan chức năng Australia phạt.

Sau quá trình kiểm tra hàng trăm cây xăng bán lẻ kể từ ngày 10/3 vừa qua, chính quyền bang Victoria vừa thông báo phạt hơn 128.000 AUD đối hơn 40 cây xăng vì đã bán không đúng với giá công bố. Mức phạt đối với mỗi doanh nghiệp là 3.000 AUD cho mỗi vi phạm và nếu bị đưa ra tòa thì mức phạt có thể lên tới 24.000 AUD.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo quy định Kế hoạch nhiên liệu công bằng mà chính quyền bang Victoria đưa ra, tất cả các cây xăng ở bang này phải công bố giá bán tối đa của từng loại xăng trên trang web của cơ quan chức năng vào lúc 2 giờ chiều hàng ngày. Tuy vậy, quá trình kiểm tra cho thấy hơn 40 cây xăng đã bán hàng không đúng với giá đã công bố nên đã bị phạt.

Trước đó, bang New South Wales đã ban hành 93 giấy phạt tại chỗ với mức phạt lên tới 1.100 AUD đối với các cây xăng khai báo sai giá. Bang Tây Australia cũng xử phạt 1.000 AUD đối với một cây xăng tại Geraldton vì bán nhiên liệu cao hơn giá niêm yết.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng và nguồn cung chịu áp lực do xung đột ở Trung Đông, Australia, quốc gia nhập khẩu tới 90% xăng và dầu từ nước ngoài, đang tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá. Chính quyền các bang yêu cầu các cây xăng công bố giá bán lẻ trên hệ thống trực tuyến để cơ quan quản lý và người dân theo dõi, nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Không chỉ ở cấp bang, chính phủ liên bang Australia cũng nâng mức phạt đối với các doanh nghiệp nhiên liệu vi phạm, có thể lên tới 100 triệu AUD trong trường hợp lợi dụng tình hình thị trường để trục lợi.

Việt Nga/VOV-Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia, Pháp, Anh kêu gọi ngừng bắn ở Lebanon
VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc tấn công vào Lebanon tiếp tục leo thang khiến số người thiệt mạng ngày càng nhiều, Australia vừa cùng một số quốc gia ra tuyên bố kêu gọi áp dụng lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Canberra cũng kêu gọi bảo vệ nhân viên nhân đạo đang làm việc tại Lebanon.

Khủng hoảng nhiên liệu, người dân Australia đổ xô đi mua xe điện
VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao chóng mặt, ngày càng nhiều người dân Australia chuyển sang sử dụng xe ô tô điện.

Giá nhiên liệu tăng cao, nhiều người dân Australia mua xe đạp điện
VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, người dân Australia đang chuyển sang sử dụng xe đạp điện khi số lượng xe đạp điện bán ra tại thị trường nước này đang tăng nhanh.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ