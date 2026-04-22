Australia phạt thêm nhiều cây xăng vì bán không đúng giá công bố

Sau quá trình kiểm tra hàng trăm cây xăng bán lẻ kể từ ngày 10/3 vừa qua, chính quyền bang Victoria vừa thông báo phạt hơn 128.000 AUD đối hơn 40 cây xăng vì đã bán không đúng với giá công bố. Mức phạt đối với mỗi doanh nghiệp là 3.000 AUD cho mỗi vi phạm và nếu bị đưa ra tòa thì mức phạt có thể lên tới 24.000 AUD.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo quy định Kế hoạch nhiên liệu công bằng mà chính quyền bang Victoria đưa ra, tất cả các cây xăng ở bang này phải công bố giá bán tối đa của từng loại xăng trên trang web của cơ quan chức năng vào lúc 2 giờ chiều hàng ngày. Tuy vậy, quá trình kiểm tra cho thấy hơn 40 cây xăng đã bán hàng không đúng với giá đã công bố nên đã bị phạt.

Trước đó, bang New South Wales đã ban hành 93 giấy phạt tại chỗ với mức phạt lên tới 1.100 AUD đối với các cây xăng khai báo sai giá. Bang Tây Australia cũng xử phạt 1.000 AUD đối với một cây xăng tại Geraldton vì bán nhiên liệu cao hơn giá niêm yết.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng và nguồn cung chịu áp lực do xung đột ở Trung Đông, Australia, quốc gia nhập khẩu tới 90% xăng và dầu từ nước ngoài, đang tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá. Chính quyền các bang yêu cầu các cây xăng công bố giá bán lẻ trên hệ thống trực tuyến để cơ quan quản lý và người dân theo dõi, nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Không chỉ ở cấp bang, chính phủ liên bang Australia cũng nâng mức phạt đối với các doanh nghiệp nhiên liệu vi phạm, có thể lên tới 100 triệu AUD trong trường hợp lợi dụng tình hình thị trường để trục lợi.