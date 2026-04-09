Australia, Pháp, Anh kêu gọi ngừng bắn ở Lebanon

Thứ Năm, 10:47, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc tấn công vào Lebanon tiếp tục leo thang khiến số người thiệt mạng ngày càng nhiều, Australia vừa cùng một số quốc gia ra tuyên bố kêu gọi áp dụng lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Canberra cũng kêu gọi bảo vệ nhân viên nhân đạo đang làm việc tại Lebanon.

Hôm nay, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết nước này muốn lệnh ngừng bắn ở Trung Đông bao gồm cả Lebanon vì cho rằng, nếu giao tranh tiếp diễn ở Lebanon thì nguy cơ lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực sẽ bị đổ vỡ: “Chúng tôi kêu gọi áp dụng lệnh ngừng bắn cho cả Lebanon và yêu cầu cả Hezbollah lẫn Israel tuân thủ lệnh ngừng bắn. Lý do là nếu giao tranh tiếp diễn ở Lebanon sẽ đe dọa đến toàn bộ lệnh ngừng bắn ở khu vực. Vì vậy vào đêm qua chúng tôi đã kêu gọi điều đó và cùng với các nước G7 và các quốc gia khác lên tiếng về điều này và chúng tôi khẳng định sẽ tiếp tục lời kêu gọi này”.

australia, phap, anh keu goi ngung ban o lebanon hinh anh 1
Israel tập kích vị trí Hezbollah ở Lebanon. Ảnh: AP.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn vì Israel vẫn tiếp tục tấn công Lebanon.

Trong một diễn biến liên quan, hôm nay, Ngoại trưởng Australia Penny Wong ra thông báo cho biết nước này vừa cùng với Anh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordan, Sierra Leone ra tuyên bố chung bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ và cuộc khủng hoảng di dời đang diễn ra ở Lebanon.

Tuyên bố cho biết các nước này hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch ở Lebanon.

Tuyên bố chung kêu gọi sự bảo vệ đối với dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự khỏi các tác động của các hành động thù địch. Nhân viên nhân đạo cũng cần phải được tôn trọng và bảo vệ.

Tuyên bố kêu gọi các bên chấm dứt các cuộc tấn công de dọa sự an toàn và an ninh của nhân viên nhân đạo và đảm bảo luật nhân đạo quốc tế được thực thi để duy trì không gian cần thiết cho hoạt động nhân đạo và tiếp cận nhân đạo.

Tuyên bố cũng lên án mạnh mẽ các hành động giết hại dã man lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và làm tăng đáng kể rủi ro mà nhân viên nhân đạo phải đối mặt ở miền Nam Lebanon.

Trước đó, vào tháng 9/2025, hơn 100 quốc gia đã thông qua Tuyên bố về Bảo vệ Nhân viên Nhân đạo, cam kết bảo vệ những người làm công tác cứu trợ tại các khu vực xung đột. Australia cùng các quốc gia cam kết sẽ tiếp tục hợp tác để đảm bảo những người làm việc để cứu sống người khác không phải hy sinh tính mạng của chính mình.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (8/4) đã lên án các cuộc tấn công mới của Israel vào Lebanon và nhấn mạnh rằng, Lebanon phải được hưởng trọn vẹn lợi ích từ thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran vừa đạt được.

Trên kênh X, Tổng thống Macron cho biết, Pháp lên án một cách mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công bừa bãi của Israel vào Lebanon đã gây ra số lượng thương vong dân thường rất cao. Những cuộc tấn công này sẽ đe dọa trực tiếp đến tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, việc bao gồm Lebanon là điều kiện cần thiết để thỏa thuận ngừng bắn có tính khả thi và lâu dài. Ngoài ra, bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai nước cũng phải giải quyết những lo ngại do chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran gây ra, cũng như chính sách khu vực và các hành động cản trở giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết, ông đã có các cuộc nói chuyện với người đồng cấp Iran và Mỹ, trong đó ông hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên sẽ được tôn trọng đầy đủ và trên “tất cả các khu vực đối đầu”, bao gồm cả ở Lebanon.

Hôm 7/4, Mỹ và Iran đã nhất trí tạm ngừng cuộc xung đột leo thang giữa hai nước trong hai tuần. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon tiếp tục diễn ra, thậm chí có phần dữ dội hơn, khiến hơn 250 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Theo tuyên bố của Israel và Mỹ, Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn với Iran, mặc dù Pakistan, một bên trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn, cho biết thỏa thuận này sẽ bao gồm cả Beirut.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang ngày hôm nay (9/4) để tưởng niệm các nạn nhân trong các cuộc tấn công ngày 8/4 của Israel nhằm vào nước này.

Theo Thủ tướng Salam, ông vẫn giữ liên lạc với các nhà lãnh đạo Arab và các quan chức quốc tế để tăng cường các nỗ lực chính trị và ngoại giao của Lebanon nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Lebanon, tính đến thời điểm hiện tại, cuộc không kích của Israel hôm qua (8/4) trên khắp Lebanon đã khiến ít nhất 254 người thiệt mạng và 1.165 người khác bị thương, trong đó các khu dân cư đông đúc ở thủ đô Beirut là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Việt Nga/VOV-Australia, Nho Biền/VOV1
Tin liên quan

Giải mã vai trò then chốt của Pakistan trong đàm phán Mỹ - Iran
VOV.VN - Trong thời điểm then chốt, Pakistan đã đưa ra đề xuất vào phút chót, góp phần ngăn chặn nguy cơ Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế sẽ làm rõ hơn vấn đề này.

Israel oanh tạc dữ dội tại Lebanon khiến hơn 200 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn, Israel ngày 8/4 đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhất vào Lebanon, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương.

Iran và các nước vùng Vịnh tiếp tục bị tấn công, Israel tập kích vào Lebanon

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran được công bố từ giữa đêm, các cuộc tấn công nhằm vào Iran và một số nước vùng Vịnh, vẫn được ghi nhận diễn ra trong sáng 8/4.

Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran

VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) cho biết đã điều thêm quân bộ vào Lebanon nhằm thực hiện cái mà họ gọi là “một chiến dịch có giới hạn và nhắm mục tiêu chính xác”. IDF cũng tuyên bố đã phá hủy được 70% bệ phóng tên lửa của Iran.

