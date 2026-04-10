Thủ tướng Australia thăm Singapore nhằm tháo gỡ khủng hoảng nhiên liệu

Ngay sau khi hạ cánh, Thủ tướng Albanese đã có chuyến thị sát thực tế tại đảo Jurong - "trái tim" của ngành lọc hóa dầu Singapore. Đây là động thái mang tính biểu tượng cao, bởi đảo quốc này hiện đang nắm giữ vai trò huyết mạch khi cung cấp hơn 1/4 lượng nhiên liệu tinh chế cho thị trường Australia.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tiếp đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: FB Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan.

Phát biểu với giới truyền thông tại đây, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh rằng việc duy trì vị thế là đối tác cung ứng đáng tin cậy của nhau là lợi ích chiến lược cốt lõi của cả hai nước. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp khiến thị trường xăng dầu toàn cầu chao đảo, ông Albanese cho rằng an ninh nhiên liệu đã trở thành ưu tiên cấp bách hơn bao giờ hết, buộc hai quốc gia phải thắt chặt sự phối hợp và nương tựa lẫn nhau.

Chuyến công tác lần này của nhà lãnh đạo Australia diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi báo chí trong nước liên tục đưa tin về việc hàng trăm trạm xăng tại Australia cạn kiệt dầu diesel. Australia hiện chỉ còn đủ lượng xăng dự trữ trong 39 ngày trong bối cảnh quốc gia này phụ thuộc vào nhập khẩu tới 90% các sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Theo lịch trình, sau khi rời đảo Jurong, Thủ tướng Anthony Albanese sẽ có cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong để cụ thể hóa các cam kết về chuỗi cung ứng năng lượng bền vững.

Australia và Singapore hiện là đối tác thương mại mật thiết trong lĩnh vực năng lượng: trong khi Singapore xuất khẩu xăng dầu tinh chế, Australia lại là nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai cho quốc gia Đông Nam Á này.