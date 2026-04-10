中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Australia thăm Singapore nhằm tháo gỡ khủng hoảng nhiên liệu

Thứ Sáu, 17:27, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 10/4, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Singapore với trọng tâm là tháo gỡ bài toán an ninh năng lượng đang gây áp lực lớn lên chính phủ Australia.

Ngay sau khi hạ cánh, Thủ tướng Albanese đã có chuyến thị sát thực tế tại đảo Jurong - "trái tim" của ngành lọc hóa dầu Singapore. Đây là động thái mang tính biểu tượng cao, bởi đảo quốc này hiện đang nắm giữ vai trò huyết mạch khi cung cấp hơn 1/4 lượng nhiên liệu tinh chế cho thị trường Australia.

thu tuong australia tham singapore nham thao go khung hoang nhien lieu hinh anh 1
Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tiếp đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: FB Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan.

Phát biểu với giới truyền thông tại đây, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh rằng việc duy trì vị thế là đối tác cung ứng đáng tin cậy của nhau là lợi ích chiến lược cốt lõi của cả hai nước. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp khiến thị trường xăng dầu toàn cầu chao đảo, ông Albanese cho rằng an ninh nhiên liệu đã trở thành ưu tiên cấp bách hơn bao giờ hết, buộc hai quốc gia phải thắt chặt sự phối hợp và nương tựa lẫn nhau.

Chuyến công tác lần này của nhà lãnh đạo Australia diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi báo chí trong nước liên tục đưa tin về việc hàng trăm trạm xăng tại Australia cạn kiệt dầu diesel. Australia hiện chỉ còn đủ lượng xăng dự trữ trong 39 ngày trong bối cảnh quốc gia này phụ thuộc vào nhập khẩu tới 90% các sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Theo lịch trình, sau khi rời đảo Jurong, Thủ tướng Anthony Albanese sẽ có cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong để cụ thể hóa các cam kết về chuỗi cung ứng năng lượng bền vững.

Australia và Singapore hiện là đối tác thương mại mật thiết trong lĩnh vực năng lượng: trong khi Singapore xuất khẩu xăng dầu tinh chế, Australia lại là nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai cho quốc gia Đông Nam Á này.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Australia Singapore khủng hoảng nhiên liệu cạn năng lượng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thành lập cơ quan vũ trụ Quốc gia - Singapore chính thức bước vào cuộc đua vũ trụ

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ