中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc kiên quyết phản đối dùng vũ lực để mở lại eo biển Homuz

Thứ Bảy, 12:13, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc mở lại eo biển Hormuz đã phải lùi sang ngày 4/4 do chưa đạt đồng thuận, trong đó Trung Quốc nổi bật là bên phản đối điều khoản cho phép sử dụng vũ lực, làm lộ rõ chia rẽ sâu sắc trong cách xử lý khủng hoảng.

 

Theo các nguồn tin ngoại giao, việc trì hoãn diễn ra trong bối cảnh dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất vẫn chưa nhận được sự đồng thuận cần thiết. Dù đã trải qua nhiều vòng sửa đổi, văn bản này vẫn gây tranh cãi khi bao gồm nội dung cho phép các quốc gia thực hiện “các biện pháp phòng vệ cần thiết” để bảo đảm an toàn cho tuyến vận tải chiến lược tại eo biển Hormuz.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani nhấn mạnh sự cần thiết phải có phản ứng mạnh mẽ trước những gì ông mô tả là các hành động đe dọa tự do hàng hải quốc tế: “Chúng tôi trình lên Hội đồng dự thảo nghị quyết nhằm đối phó với những nỗ lực kiểm soát hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz. Đây là một thách thức đòi hỏi phản ứng dứt khoát. Dự thảo phù hợp với luật pháp quốc tế và chúng tôi mong đợi một lập trường thống nhất trong cuộc bỏ phiếu sắp tới".

trung quoc kien quyet phan doi dung vu luc de mo lai eo bien homuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Dự thảo nghị quyết, theo các nhà ngoại giao, cho phép áp dụng các biện pháp trong thời gian ít nhất 6 tháng, trong bối cảnh tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí hóa lỏng toàn cầu, đang bị gián đoạn nghiêm trọng sau hơn một tháng xung đột tại Trung Đông.

Tuy nhiên, đề xuất này tiếp tục vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số nước, trong đó có Trung Quốc, thành viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Trung Quốc cho rằng việc cho phép sử dụng vũ lực có thể tạo tiền lệ nguy hiểm và làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Phát biểu trước báo giới Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông nhấn mạnh: “Trong hoàn cảnh hiện nay, việc cho phép sử dụng vũ lực sẽ đồng nghĩa với hợp pháp hóa các hành động quân sự bừa bãi. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến leo thang hơn nữa và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Điều cần thiết lúc này là thúc đẩy ngừng bắn và nối lại đối thoại".

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, chính những bất đồng này đã khiến tiến trình thông qua nghị quyết tiếp tục bị đình trệ, buộc Hội đồng Bảo an phải lùi thời điểm bỏ phiếu. Để được thông qua, nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu thuận và không bị phủ quyết bởi bất kỳ thành viên thường trực nào gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.

Trong khi đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu đã tăng mạnh kể từ sau các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Giới quan sát nhận định, với việc tiếp tục vấp phải phản đối liên quan đến sử dụng vũ lực, triển vọng đạt được một nghị quyết chung tại Hội đồng Bảo an trong thời điểm hiện nay vẫn còn nhiều thách thức, trong khi các lời kêu gọi ưu tiên giải pháp ngoại giao và hạ nhiệt căng thẳng ngày càng gia tăng.

Hồng Nhung/VOV1
Tổng hợp
Tag: Liên Hợp Quốc mở lại eo biển hormuz trung quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pakistan tuyên bố tiếp tục tấn công Afghanistan, Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn

VOV.VN - Pakistan hôm qua (17/3) tiếp tục lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ Afghanistan về vụ không kích cơ sở cai nghiện ở thủ đô Kabul, khiến hơn 400 người thiệt mạng và 265 người bị thương; đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại quốc gia láng giềng.

Liên Hợp Quốc điều tra vụ tấn công trường nữ sinh tại Iran

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã khởi động cuộc điều tra vụ tấn công tên lửa nhằm vào một trường học tại Iran, khiến hàng trăm trẻ em thiệt mạng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại sâu sắc về thương vong đối với dân thường trong bối cảnh xung đột leo thang tại khu vực.

Pháp yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

VOV.VN - Ngày 30/3, Pháp đã đưa ra yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, liên quan đến vụ tấn công đẫm máu khiến nhiều binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình thiệt mạng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ