Trung Quốc kiên quyết phản đối dùng vũ lực để mở lại eo biển Homuz

Theo các nguồn tin ngoại giao, việc trì hoãn diễn ra trong bối cảnh dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất vẫn chưa nhận được sự đồng thuận cần thiết. Dù đã trải qua nhiều vòng sửa đổi, văn bản này vẫn gây tranh cãi khi bao gồm nội dung cho phép các quốc gia thực hiện “các biện pháp phòng vệ cần thiết” để bảo đảm an toàn cho tuyến vận tải chiến lược tại eo biển Hormuz.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani nhấn mạnh sự cần thiết phải có phản ứng mạnh mẽ trước những gì ông mô tả là các hành động đe dọa tự do hàng hải quốc tế: “Chúng tôi trình lên Hội đồng dự thảo nghị quyết nhằm đối phó với những nỗ lực kiểm soát hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz. Đây là một thách thức đòi hỏi phản ứng dứt khoát. Dự thảo phù hợp với luật pháp quốc tế và chúng tôi mong đợi một lập trường thống nhất trong cuộc bỏ phiếu sắp tới".

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Dự thảo nghị quyết, theo các nhà ngoại giao, cho phép áp dụng các biện pháp trong thời gian ít nhất 6 tháng, trong bối cảnh tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí hóa lỏng toàn cầu, đang bị gián đoạn nghiêm trọng sau hơn một tháng xung đột tại Trung Đông.

Tuy nhiên, đề xuất này tiếp tục vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số nước, trong đó có Trung Quốc, thành viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Trung Quốc cho rằng việc cho phép sử dụng vũ lực có thể tạo tiền lệ nguy hiểm và làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Phát biểu trước báo giới Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông nhấn mạnh: “Trong hoàn cảnh hiện nay, việc cho phép sử dụng vũ lực sẽ đồng nghĩa với hợp pháp hóa các hành động quân sự bừa bãi. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến leo thang hơn nữa và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Điều cần thiết lúc này là thúc đẩy ngừng bắn và nối lại đối thoại".

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, chính những bất đồng này đã khiến tiến trình thông qua nghị quyết tiếp tục bị đình trệ, buộc Hội đồng Bảo an phải lùi thời điểm bỏ phiếu. Để được thông qua, nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu thuận và không bị phủ quyết bởi bất kỳ thành viên thường trực nào gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.

Trong khi đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu đã tăng mạnh kể từ sau các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Giới quan sát nhận định, với việc tiếp tục vấp phải phản đối liên quan đến sử dụng vũ lực, triển vọng đạt được một nghị quyết chung tại Hội đồng Bảo an trong thời điểm hiện nay vẫn còn nhiều thách thức, trong khi các lời kêu gọi ưu tiên giải pháp ngoại giao và hạ nhiệt căng thẳng ngày càng gia tăng.