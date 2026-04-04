Thủ tướng Italy thăm vùng Vịnh để bảo vệ nguồn cung năng lượng

Thứ Bảy, 09:39, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (3/4), Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đến Jeddah, Saudi Arabia trong chuyến công du bất không được thông báo trước. Chuyến thăm cũng bao gồm các cuộc gặp tại Ca-ta và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày này nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với các đối tác vùng Vịnh đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của Iran và để bảo vệ nguồn cung năng lượng của chính Italy.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: Reuters

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Liên minh châu Âu tới khu vực này kể từ khi cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động vào cuối tháng 2 và diễn ra trong bối cảnh Italy đang gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng. Trước chiến tranh, khoảng 10% tổng lượng khí đốt tiêu thụ của Italy được đáp ứng nhờ khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Qatar, trong khi dầu mỏ Trung Đông chiếm khoảng 12% tổng lượng dầu nhập khẩu của Italy vào năm ngoái. Tuần trước, Italy nhận được thông báo nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng vùng Vịnh đã gia hạn tạm ngừng giao hàng do eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa và sẽ không vận chuyển 10 lô hàng từ tháng 4 đến giữa tháng 6.

Để bù đắp sự thiếu hụt, Italy sẽ bắt đầu nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, kể từ tháng 6.

Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong chuyến thăm làm việc tại New Delhi ngày 2/4, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Denis Manturov khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ về phân bón, đồng thời có khả năng mở rộng nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), qua đó củng cố quan hệ đối tác kinh tế - năng lượng.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Ông Zelensky tiết lộ đồng minh muốn Ukraine ngừng đánh vào dầu mỏ Nga

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một số đồng minh đã đề nghị Ukraine thu hẹp các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga, trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tiếp tục tăng.

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một số đồng minh đã đề nghị Ukraine thu hẹp các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga, trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tiếp tục tăng.

Vận động người dân không cản trở thi công mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

VOV.VN - Chính quyền địa phương đã nhiều lần đối thoại, tuyên truyền và giải thích cơ chế, chính sách về đền bù giải toả nhưng hiện nay, một số người dân vẫn tụ tập, cản trở thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, làm ảnh hưởng tiến độ và an ninh trật tự trên địa bàn.

VOV.VN - Chính quyền địa phương đã nhiều lần đối thoại, tuyên truyền và giải thích cơ chế, chính sách về đền bù giải toả nhưng hiện nay, một số người dân vẫn tụ tập, cản trở thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, làm ảnh hưởng tiến độ và an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Trump: Người Mỹ thiếu kiên nhẫn để “kiểm soát dầu mỏ” Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/4 cho rằng người dân Mỹ không đủ kiên nhẫn để theo đuổi phương án Mỹ kiểm soát nguồn dầu mỏ của Iran trong bối cảnh xung đột hiện nay.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/4 cho rằng người dân Mỹ không đủ kiên nhẫn để theo đuổi phương án Mỹ kiểm soát nguồn dầu mỏ của Iran trong bối cảnh xung đột hiện nay.

