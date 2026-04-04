Thủ tướng Italy thăm vùng Vịnh để bảo vệ nguồn cung năng lượng

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày này nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với các đối tác vùng Vịnh đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của Iran và để bảo vệ nguồn cung năng lượng của chính Italy.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Liên minh châu Âu tới khu vực này kể từ khi cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động vào cuối tháng 2 và diễn ra trong bối cảnh Italy đang gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng. Trước chiến tranh, khoảng 10% tổng lượng khí đốt tiêu thụ của Italy được đáp ứng nhờ khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Qatar, trong khi dầu mỏ Trung Đông chiếm khoảng 12% tổng lượng dầu nhập khẩu của Italy vào năm ngoái. Tuần trước, Italy nhận được thông báo nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng vùng Vịnh đã gia hạn tạm ngừng giao hàng do eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa và sẽ không vận chuyển 10 lô hàng từ tháng 4 đến giữa tháng 6.

Để bù đắp sự thiếu hụt, Italy sẽ bắt đầu nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, kể từ tháng 6.