Bà Aung San Suu Kyi trở lại tâm điểm chú ý sau loạt động thái mới của Myanmar

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Myanmar ngày 22/10, bà Aung San Suu Kyi đã gọi điện với con trai Kim Aris, hiện sinh sống tại Anh, thông qua Đại sứ quán Myanmar ở London. Cuộc điện thoại kéo dài 20 phút, từ 14h30 - 14h50 cùng ngày.

Bà Aung San Suu Kyi gọi điện với con trai ngày 22.10 - Nguồn Truyền thông Nhà nước Myanmar

Bộ Ngoại giao Myanmar cho biết, cuộc điện thoại được thực hiện trên cơ sở nhân đạo, phù hợp các tiêu chuẩn và quy trình của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), đồng thời là biện pháp đặc biệt được triển khai theo thẩm quyền của Tổng thống Myanmar.

Chỉ 3 ngày trước đó, hôm 19/10, chính quyền Myanmar công bố những hình ảnh hiếm hoi của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc gặp với các quan chức Bộ Nội vụ. Tại cuộc gặp, đại diện Bộ Nội vụ đã trao cho bà hai cuốn sách liên quan đến môi trường và đất đai, một phong bì niêm phong cùng một túi thư ngoại giao được niêm phong do Nhà Vua Charles III của Vương quốc Anh gửi. Đáng chú ý, trong thông báo chính thức, giới chức Myanmar lần đầu sử dụng cụm từ “nữ phạm nhân đặc biệt” để đề cập tới bà Aung San Suu Kyi.

Bà Aung San Suu Kyi nhận sách, một phong bì niêm phong cùng một túi thư ngoại giao được niêm phong từ Nhà Vua Charles III của Vương quốc Anh hôm 19/10/2026 - Nguồn: Người phát ngôn Phủ Tổng thống Myanmar/Reuters

Trước đó, vào đầu tháng 8/2026, bà Aung San Suu Kyi đã gặp ông Arnaud de Baecque, Trưởng đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tại Myanmar. Đây là một trong những cuộc tiếp xúc hiếm hoi được xác nhận giữa bà với đại diện một tổ chức nhân đạo quốc tế. Nhà chức trách Myanmar cũng đã công bố các hình ảnh về cuộc gặp này.

Bà Aung San Suu Kyi gặp đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tại Myanmar vào tháng 8.2026 - Nguồn Chính phủ Myanmar/Reuters

Giới quan sát nhận định, những động thái nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với bà Aung San Suu Kyi diễn ra trong bối cảnh chính quyền Myanmar tăng cường tiếp xúc, thúc đẩy hợp tác với các nước khu vực và quốc tế.

Bà Aung San Suu Kyi bị bắt giữ sau cuộc chính biến tại Myanmar năm 2021. Sau một loạt phiên xét xử, bà bị tuyên tổng mức án 33 năm tù với nhiều tội danh. Bản án sau đó được giảm xuống 27 năm tù. Tháng 4/2026, sau khi Myanmar tổ chức cuộc tổng tuyển cử và thành lập chính phủ, nhà chức trách thông báo chuyển bà Aung San Suu Kyi sang quản thúc tại gia, đồng thời được giảm án hai lần, từ 27 năm xuống còn khoảng 18 năm.